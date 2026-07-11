إزالة 99 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية | صور

​أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية، أسفرت حملاتها على مدار الأسبوع الثاني من المرحلة الثالثة من «الموجة 29»، عن إزالة 99 حالة تعدٍ بالبناء المخالف والتصدي للمتغيرات المكانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك على مساحة إجمالية بلغت فداناً و15 قيراطاً و7 أسهم، و3026 متراً.

إزالة 99 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

​جاء ذلك استمراراً للحملات المكثفة التي تنفذها المحافظة لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد، للحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية حق الشعب، وفرض سيادة القانون على الجميع.

​وأوضح المحافظ أن تفاصيل الإزالات جاءت منها ​إزالة 26 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة ولاية «الري» بمساحة فداناً و15 قيراطاً و7 أسهم بمركزي (بلبيس - منيا القمح).

و​إزالة 16 حالة تعدٍ على أراضي ائتمان زراعي خاصة بالأهالي بمساحة 12 قيراطاً وسهمين بمراكز (الزقازيق - بلبيس - منيا القمح)، و​إزالة 57 حالة تعدٍ تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بمساحة 3026 متراً.

​وفي السياق نفسه، شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات المعنية، بضرورة اليقظة التامة والتنسيق المستمر لرصد أي محاولات للبناء المخالف، والتعامل معها بكل حسم في المهد، مع عرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.











