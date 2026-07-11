تنسيق الدبلومات الفنية 2026.. موعد بدء التسجيل والكليات المتاحة لطلاب نظامي 3 و5 سنوات

موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2026

يترقب طلاب الدبلومات الفنية إعلان موعد بدء تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2026/2027، عقب اعتماد نتائج الدبلومات الفنية، وسط استعدادات اللجنة العليا للتنسيق لإقرار الضوابط المنظمة للمرحلة.

متى يبدأ تسجيل الرغبات؟

من المقرر أن يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية 2026 بعد انتهاء مراحل تنسيق الثانوية العامة الثلاث، على أن يتم تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني، مع إتاحة اختبارات القدرات للكليات التي تشترط اجتيازها للقبول.

اختبارات المعادلة لطلاب الدبلومات

يستعد المجلس الأعلى للجامعات للإعلان عن مواعيد اختبارات المعادلة لطلاب الدبلومات الفنية الراغبين في الالتحاق بكليات الهندسة، والحقوق، والزراعة، والتجارة، والحاسبات والمعلومات، فيما تُجرى الاختبارات المركزية الموحدة خلال شهر أغسطس وفق الضوابط التي سيتم إعلانها رسميًا.

الكليات والمعاهد المتاحة

يتيح تنسيق الدبلومات الفنية 2026 للطلاب التقديم إلى الكليات التي تقبل خريجي التعليم الفني، بالإضافة إلى أكثر من 208 معاهد عالية ومتوسطة، موزعة على مختلف التخصصات، إلى جانب الكليات المتاحة داخل 28 جامعة حكومية.

مقر مكتب التنسيق

يستقبل مكتب التنسيق الرئيسي الطلاب في المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، مع وجود فروع لخدمة الطلاب في المحافظات، أبرزها جامعة الإسكندرية لطلاب الوجه البحري، وجامعة أسيوط لطلاب محافظات الصعيد.