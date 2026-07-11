التقديم لكلية الشرطة 2026.. المواعيد الرسمية والشروط ورابط التسجيل الإلكتروني

فتح باب التقديم لكلية الشرطة 2026/2027

أعلنت أكاديمية الشرطة بدء إجراءات التقديم للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2026/2027، وفق الضوابط التي أقرها مجلس إدارة الأكاديمية، للحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية وخريجي الجامعات.

مواعيد التقديم

يبدأ التقديم للحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية لعام 2025، وكذلك خريجي الجامعات، خلال الفترة من 13 يوليو حتى 6 أغسطس 2026.

أما الحاصلون على الثانوية العامة أو الأزهرية لعام 2026، فيبدأ التقديم لهم بعد إعلان النتيجة بـ48 ساعة، ويستمر حتى 27 أغسطس 2026.

رابط التقديم الإلكتروني

يتم تسجيل طلبات الالتحاق إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، مع إمكانية متابعة مواعيد الاختبارات والاستعلام عن نتائجها من خلال المنصة المخصصة للتقديم.

شروط التقديم لكلية الشرطة 2026

تشمل أبرز شروط القبول:

أن يكون المتقدم مصريًا من أبوين مصريين.

حسن السير والسلوك.

ألا يزيد العمر على 22 عامًا في أول أكتوبر 2026.

ألا يقل الطول عن 170 سم.

تناسب الوزن مع الطول وفق الضوابط المحددة.

اجتياز الاختبارات الطبية والبدنية والنفسية وكشف الهيئة.

ألا يكون المتقدم متزوجًا أو سبق له الزواج.

اختبارات القبول

يمر المتقدم بعدة مراحل تشمل اختبار القدرات، والمقاس والقوام، والكشف الطبي، واختبار اللياقة البدنية، والسمات الشخصية، والكشف النفسي، وكشف الهيئة، والتحريات الأمنية.

الأوراق المطلوبة

يتضمن ملف التقديم أصل شهادة المؤهل، وشهادة الميلاد المميكنة، وبطاقة الرقم القومي، وصورًا شخصية حديثة، بالإضافة إلى أي مستندات أخرى تطلبها أكاديمية الشرطة أثناء إجراءات القبول.

مميزات الدراسة بكلية الشرطة

يحصل الطلاب المقبولون على تأهيل أكاديمي وعملي متكامل، ورعاية طبية ورياضية طوال فترة الدراسة، مع الحصول على درجة البكالوريوس في علوم الشرطة والعمل بمختلف قطاعات وزارة الداخلية بعد التخرج.