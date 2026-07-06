اعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام والتعليم الفني ومدارس التعليم والتدريب المزدوج للعام الدراسي 2026/ 2027.

محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام 2026/ 2027

أكد محافظ الشرقيه أنه تم اعتماد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام 235 درجة، و 210 درجة لفصول الخدمات والخاص بالثانوي العام.



كما اعتمد محافظ الشرقية الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2026/ 2027، ليكون على النحو التالي:



التعليم الصناعي: 220 درجة (الحد الادني أميري)، و 190 درجة (الحد الادني خدمات).



التعليم الزراعي: 200 درجة (الحد الادني أميري)،و 160 درجة (الحد الادني خدمات).



التعليم التجاري: 190 درجة (الحد الادني أميري)، و140 درجة (الحد الادني خدمات).



التعليم الفندقي: 220 درجة (الحد الادني أميري)، و 195 درجة (الحد الادني خدمات).



مدارس التعليم والتدريب المزدوج: 150 درجة ( الحد الأدني اميري )



أشار المحافظ الي أن تحديد درجات القبول جاء وفق دراسة دقيقة لأعداد الطلاب الناجحين، والطاقة الاستيعابية للمدارس، بما يضمن تحقيق التوازن بين مختلف نوعيات التعليم، متمنيًا لجميع الطلاب والطالبات دوام التوفيق والنجاح في المراحل التعليمية المقبلة.

من جانبه أوضح الأستاذ محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 146115 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين في الدور الأول 109293 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب المتقدمين للمرحلة الأولى من تنسيق القبول 53742 طالبًا وطالبة، مشيرًا إلى أن التنسيق تم وفق القواعد المنظمة وبما يتناسب مع إمكانات المدارس والكثافات المقررة، مع تشكيل لجان لمتابعة أعمال التنسيق وضمان حسن سير إجراءات القبول بمختلف الإدارات التعليمية.

