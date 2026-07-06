عاجل.. حقيقة تأجيل مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 بكأس العالم 2026

احتمالات تأجيل مباراة مصر والأرجنتين بسبب الطقس

تتجه أنظار جماهير كرة القدم المصرية والعالمية إلى المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره الأرجنتيني في دور الـ16 من كأس العالم 2026، إلا أن الساعات الأخيرة شهدت تطورات جديدة بعدما ظهرت احتمالات تأجيل مباراة مصر والأرجنتين أو تأخير موعد انطلاقها بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة في مدينة أتلانتا الأمريكية، التي تستضيف اللقاء.

وتتابع اللجنة المنظمة للبطولة والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تطورات الحالة الجوية بشكل مستمر، في ظل توقعات تشير إلى إمكانية تعرض المدينة لعواصف رعدية قد تؤثر على الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة، خاصة فيما يتعلق بدخول الجماهير إلى الملعب.

لماذا قد يتم تأجيل مباراة مصر والأرجنتين؟

ورغم أن المباراة ستقام على ملعب "مرسيدس-بنز" المعروف بإمكاناته الحديثة وسقفه القابل للإغلاق، فإن ذلك لا يمنع تطبيق بروتوكولات السلامة الخاصة بالعواصف الرعدية أو البرق في محيط الاستاد.

وتنص اللوائح المنظمة للمباريات في الولايات المتحدة على ضرورة تعليق دخول الجماهير أو تأخير انطلاق المباريات إذا وُجدت مخاطر جوية مباشرة، خصوصًا في حال رصد برق أو عواصف رعدية بالقرب من الملعب، حفاظًا على سلامة اللاعبين والجماهير والعاملين.

ولهذا السبب، أصبحت احتمالات تأجيل مباراة مصر والأرجنتين أو تأخير صافرة البداية قائمة، لكنها لا تزال مرتبطة بما ستسفر عنه التحديثات الأخيرة لحالة الطقس قبل موعد اللقاء.

موعد مباراة مصر والأرجنتين

ومن المقرر أن تنطلق المباراة غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت مدينة أتلانتا الأمريكية، الموافق السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما تقرر فتح أبواب الملعب أمام الجماهير قبل ثلاث ساعات من موعد انطلاق اللقاء، إلا أن هذا الجدول الزمني قد يتغير إذا صدرت تحذيرات رسمية بشأن الأحوال الجوية.

توقعات الطقس في أتلانتا

وتشير التوقعات الجوية إلى أن الأجواء ستكون حارة وغائمة جزئيًا خلال فترة الظهيرة، مع وصول درجات الحرارة إلى نحو 30 درجة مئوية، بينما ترتفع احتمالات هطول الأمطار والعواصف الرعدية خلال الساعات التالية.

ورغم أن هذه التوقعات لا تعني بشكل مباشر تأجيل المباراة، فإن الجهات المنظمة تواصل مراقبة الموقف لحظة بلحظة لاتخاذ القرار المناسب إذا استدعت الظروف ذلك.

بروتوكول فيفا في حالة سوء الأحوال الجوية

يعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالتنسيق مع إدارة الملعب والجهات المختصة، بروتوكولًا خاصًا للتعامل مع الطقس القاسي، ويتضمن عدة إجراءات أبرزها:

تعليق دخول الجماهير مؤقتًا عند صدور تحذيرات جوية.

توجيه المشجعين إلى مناطق آمنة داخل المنشأة.

تأخير انطلاق المباراة حتى زوال الخطر.

استئناف اللقاء فور التأكد من سلامة الأوضاع.

ولا يتم اللجوء إلى تأجيل المباراة إلا إذا وُجدت مخاطر مباشرة تهدد سلامة جميع الحاضرين.

جماهير مصر تترقب القرار النهائي

ويعيش الشارع الرياضي المصري حالة من الترقب قبل المواجهة التاريخية أمام منتخب الأرجنتين حامل اللقب، إذ يأمل منتخب مصر في تحقيق إنجاز جديد بالتأهل إلى الدور ربع النهائي، بينما يترقب الجميع القرار النهائي بشأن إمكانية تأجيل مباراة مصر والأرجنتين أو إقامة اللقاء في موعده المحدد.

ومن المنتظر أن تعلن اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي لكرة القدم أي مستجدات رسمية قبل انطلاق المباراة، في حال استدعت الظروف الجوية تعديل موعد البداية، بينما تبقى جميع الاحتمالات مرتبطة بالتطورات المناخية خلال الساعات التي تسبق المواجهة المرتقبة.