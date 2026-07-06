جولات ميدانية للتفتيش على عيادات التأمين لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات

فرع التأمين الصحى ببنى سويف يواصل جولاته الميدانية

واصل فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بمحافظة بني سويف، جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الأداء والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أجرى الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، جولة تفقدية مفاجئة بعيادة الفشن، في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، بالمتابعة المستمرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، بتكثيف المتابعة الميدانية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

ورافق مدير عام الفرع خلال الجولة الدكتور مصطفى الكومى، مدير المكتب الفني ومسؤول المعامل بالفرع، مصطفى محمود عبد الهادي، مدير إدارة المتابعة والتقييم، وذلك بحضور الدكتورة إيمان جرجس، مدير عيادة الفشن، والأستاذ جابر خلف، رئيس الشؤون المالية والإدارية بالعيادة.

شملت الجولة تفقد غرف الكشف، والصيدلية، وعيادة الأسنان، والمعمل، وغرف التعقيم، ومناطق تجميع النفايات، حيث اطمأن مدير عام الفرع على انتظام سير العمل، وجاهزية الأجهزة الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات، ومدى الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة وسلامة المرضى.

وأكد "يحيى" أن الجولات الميدانية المفاجئة تمثل إحدى أهم آليات تطوير الأداء والوقوف على الواقع الفعلي للخدمة الصحية، موجهًا بمنع التكدس داخل أماكن تقديم الخدمة، والالتزام بالنظافة العامة، وتحسين بيئة العمل، وسرعة التعامل مع أي ملاحظات بما يضمن تقديم خدمة صحية لائقة وآمنة للمنتفعين.

كما وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأصناف الطبية وغير الطبية الراكدة والكهنة، والعمل على تدوير الصالح منها وتعظيم الاستفادة من الموارد، إلى جانب تكليف إدارة العيادات بتوفير التخصصات الطبية المطلوبة، ومتابعة نواقص الأدوية والمستلزمات، والعمل على الحد من التكدس داخل الصيدليات وسرعة صرف العلاج.

وفي إطار رفع كفاءة التشغيل، كلف إدارة الشؤون الإدارية وشؤون المقر بسرعة الانتهاء من إصلاح الأعطال غير الطبية، واستكمال أعمال الجرد، وإعداد دراسة دقيقة لاحتياجات العيادة من القوى البشرية، حيث تبين الحاجة إلى دعمها بفني أشعة وزيادة أعداد هيئة التمريض.

كما وجه بإعادة توزيع أطباء الأسنان وفق الاحتياجات الفعلية، وسرعة توفير مستلزمات وأدوات الحشو لتفعيل الخدمة بعيادة الفشن، مع التشديد على تفعيل الحجز خلال الفترة من الثانية عشرة ظهرًا وحتى الثانية بعد الظهر، بما يسهم في تنظيم تقديم الخدمة وتقليل زمن الانتظار.

واختتم مدير عام الفرع جولته بالاستماع إلى شكاوى وآراء المنتفعين، موجهًا بسرعة إزالة أي معوقات تواجههم، مع تكليف المكتب الفني وإدارة المتابعة والتقييم بالمتابعة المستمرة لتنفيذ جميع التوصيات ورفع تقارير دورية بنتائج المتابعة، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية بكافة مواقع تقديم الخدمة؛ دعمًا لرؤية الهيئة العامة للتأمين الصحي في تقديم خدمات صحية متميزة وتحقيق رضا المنتفعين.