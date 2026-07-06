مدرسة الضبعة النووية 2026.. اعرف المميزات وموعد التقديم بعد الشهادة الإعدادية

تعد مدرسة الضبعة النووية واحدة من أبرز البدائل المتاحة أمام الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية، خاصة الراغبين في الالتحاق بالتعليم الفني والابتعاد عن مسار الثانوية العامة، باعتبارها من المدارس التي تستهدف إعداد كوادر مؤهلة للعمل في أحد أهم القطاعات المرتبطة بسوق العمل.



وتُعد مدرسة الضبعة النووية المدرسة الوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط المتخصصة في مجال تكنولوجيا الطاقة النووية، وهو ما يجعلها محط اهتمام كبير من الطلاب وأولياء الأمور مع اقتراب فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد.

أبرز مميزات مدرسة الضبعة النووية

تتيح مدرسة الضبعة النووية للطلاب فرصة التعيين بعد انتهاء الدراسة بمحطة الضبعة النووية التابعة لهيئة المحطات النووية بوزارة الكهرباء، وذلك براتب يبدأ من نحو 15 ألف جنيه شهريًا كحد أدنى، مع زيادات سنوية.

وتستقبل المدرسة الطلاب من جميع محافظات الجمهورية، بينما تستمر الدراسة بها لمدة خمس سنوات بعد الحصول على الشهادة الإعدادية.

نظام الدراسة داخل مدرسة الضبعة النووية

تعتمد المدرسة على نظام الدراسة الداخلية، حيث توفر إقامة للطلاب داخل فندق تابع للمدرسة والمقام أمام موقع المحطة النووية، كما يتم توفير سكن للعاملين بعد التخرج.

وتضم المدرسة ثلاثة أقسام رئيسية تشمل قسم الكهرباء، وقسم الميكانيكا، وقسم الإلكترونيات، إلى جانب معامل وورش متخصصة داخل كل قسم لتدريب الطلاب عمليًا.

كما توفر المدرسة وجبات للطلاب طوال العام الدراسي، مع وجود إشراف كامل داخل المدرسة.

فرص التدريب والبعثات الخارجية

توفر مدرسة الضبعة النووية فرصًا للمشاركة في البحوث والمسابقات العلمية خلال سنوات الدراسة، كما يحصل الطلاب بعد التخرج على بعثة تدريبية إلى روسيا للتدريب العملي داخل المحطات النووية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا الخاصة بإنشاء محطة الضبعة النووية وتأهيل الكوادر المصرية للعمل في هذا المجال.



موعد التقديم في مدرسة الضبعة النووية 2026

من المقرر فتح باب التقديم بمدرسة الضبعة النووية عقب الانتهاء من تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية في المحافظات، وذلك وفقًا لما سيتم الإعلان عنه رسميًا.

وسيتم نشر تفاصيل وإجراءات التقديم من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، حتى يتمكن الطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط من التقدم للالتحاق بالمدرسة.