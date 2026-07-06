سفير تركيا في مصر يهنئ الرئيس السيسي على افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية «الأوكتاجون»

هنأ السفير التركي بالقاهرة، صالح موطلوشن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية الأوكتاجون.

وكتبت السفارة التركية في مصر عبر فيسبوك:«شارك سفيرنا صالح موطلوشن في حفل افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية».



وتابع قائلا:«أتقدم بأحر التهاني إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، وإلى القوات المسلحة المصرية الباسلة والشعب المصري الشقيق، بمناسبة هذا الافتتاح التاريخي، وأدعو الله العلي القدير أن يبارك فيه خيراً وبركة».



جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح المقر القيادة الاستراتيجية الجديد للقوات المسلحة المصرية "الأوكتاجون" .



وقبل أيام، قال السفير التركي إن العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر تمثل الركيزة الأساسية، بل العمود الفقري، للعلاقات بين تركيا ومصر، في ظل ما يتمتع به البلدان من ثقل سكاني، وانفتاح على الاقتصاد العالمي، وارتباط وثيق بالأسواق الدولية.



وأشار إلى أن القاهرة ترتبط باتفاقيات تجارية واقتصادية واسعة مع أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية والدول الإفريقية والعالم العربي، إلى جانب موقعها الاستراتيجي على البحر المتوسط وسيطرتها على قناة السويس، وهو ما يمنحها مكانة متميزة في حركة التجارة الدولية، فضلا عن امتلاكها سوقا كبيرة ومتنامية تؤهلها لتحقيق معدلات أعلى في التصنيع والصادرات ذات القيمة المضافة.