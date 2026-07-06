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ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

الكهرباء: الأحمال تسجل 38 ألف ميجاوات لأول مرة منذ بداية الصيف

الكهرباء
الكهرباء

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن بلوغ الأحمال، أمس، 38 ألف ميجاوات، وذلك للمرة الأولى خلال فصل الصيف الحالي، في ظل الارتفاع الملحوظ بدرجات الحرارة، وزيادة معدلات الاستهلاك على مستوى الجمهورية. 

الكهرباء: الأحمال تسجل 38 ألف ميجاوات لأول مرة منذ بداية الصيف

وأكد المصدر أن الشبكة القومية للكهرباء نجحت في استيعاب زيادة أحمال دون أي تأثير على استقرار التغذية، كاشفًا عن وجود احتياطي آمن يفوق الاستهلاك الحالي.
 

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وأشار إلى أن مراكز التحكم القومية والإقليمية تتابع الأحمال لحظة بلحظة، لضمان استقرار الشبكة واستمرار التغذية لكافة المشتركين.

وأوضح أن شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء رفعت درجة الاستعداد للحالة القصوى، مع تكثيف أعمال المتابعة والصيانة، والدفع بفرق الطوارئ للتعامل الفوري مع أي أعطال قد تطرأ نتيجة زيادة الأحمال أو موجة الطقس الحار.

وأكد أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة تشغيل مرنة تضمن الحفاظ على كفاءة الشبكة، مشددًا على أن المنظومة الكهربائية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين بمختلف القطاعات.

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