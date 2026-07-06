الأرصاد تحذر من طقس الإثنين شديد الحرارة و44 درجة بجنوب الصعيد

تواصل الأجواء الصيفية القاسية فرض سيطرتها على مختلف أنحاء الجمهورية، مع تحذيرات جديدة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن استمرار الموجة شديدة الحرارة اليوم الإثنين 6 يوليو 2026، وسط ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة، خاصة في محافظات الصعيد التي تسجل أعلى المعدلات على مستوى البلاد.



تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 6 يوليو 2026



أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد استمرار الطقس شديد الحرارة والرطب خلال ساعات النهار على أغلب المحافظات، بينما يصبح الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا ليلًا وخلال الساعات الأولى من الصباح، في ظل استمرار تأثير الكتل الهوائية الحارة المصحوبة بارتفاع نسب الرطوبة.



وأكدت الهيئة أن زيادة الرطوبة ترفع درجات الحرارة المحسوسة بقيم تتراوح بين درجة واحدة وثلاث درجات مئوية مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة في الظل، ما يزيد الشعور بالإجهاد الحراري، خاصة خلال فترات الظهيرة.



درجات الحرارة المتوقعة



تشير توقعات الأرصاد إلى تسجيل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجة حرارة عظمى تبلغ 36 درجة مئوية، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 38 درجة.



أما السواحل الشمالية الغربية فتسجل 30 درجة للعظمى مع حرارة محسوسة تبلغ 33 درجة، في حين تسجل السواحل الشمالية الشرقية 32 درجة للعظمى، وتصل الحرارة المحسوسة إلى 35 درجة.

وفي شمال الصعيد، ترتفع درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية للعظمى مع حرارة محسوسة تصل إلى 41 درجة، بينما تسجل محافظات جنوب الصعيد أعلى المعدلات على مستوى الجمهورية، حيث تبلغ العظمى 43 درجة مئوية، فيما تصل الحرارة المحسوسة إلى 44 درجة.



شبورة مائية ورياح على بعض المناطق



وتوقعت الهيئة تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.



كما تنشط الرياح على فترات متقطعة في مناطق متفرقة، ما يساعد نسبيًا على تلطيف الأجواء خلال المساء، دون أن يغير من استمرار الأجواء الحارة نهارًا.



نصائح الأرصاد للمواطنين



وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وارتداء الملابس القطنية الفاتحة، مع توخي الحذر أثناء القيادة في أوقات تكون الشبورة المائية، مؤكدة استمرار الأجواء الصيفية شديدة الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة خلال الأيام المقبلة.

