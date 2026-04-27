انخفاض طفيف بدرجات الحرارة اليوم مع طقس حار نهارًا واعتدال ليلي

مع اقتراب نهاية أبريل، تستمر الأجواء في مصر في تقديم مزيج لافت من التقلبات اليومية، حيث تتغير ملامح الطقس بين ساعات النهار والليل بشكل واضح.

وبين حرارة مرتفعة نسبيًا نهارًا وأجواء أكثر اعتدالًا مع غروب الشمس، يترقب المواطنون تفاصيل الحالة الجوية بدقة، خاصة مع تأثيرها المباشر على الأنشطة اليومية وحركة التنقل.





كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الإثنين، مشيرة إلى حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، مع استمرار الأجواء الحارة خلال فترات النهار.



وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون حارًا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، وهو ما يعكس استمرار تأثير الكتل الهوائية الدافئة القادمة من المناطق الصحراوية.



وخلال ساعات الصباح الباكر، تسود أجواء معتدلة نسبيًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، تمتد إلى شمال الصعيد ووسط سيناء، قبل أن تعود درجات الحرارة للارتفاع تدريجيًا مع سطوع أشعة الشمس.



أما خلال فترات الليل، فتتحسن الأجواء بشكل ملحوظ، حيث يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء، ما يوفر أجواء أكثر راحة مقارنة بحرارة النهار، خاصة في المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 – الصغرى 15

شمال الصعيد: العظمى 27 – الصغرى 14

جنوب الصعيد: العظمى 31 – الصغرى 17



ملامح الحالة الجوية:



تعكس هذه التغيرات استمرار الفوارق الحرارية بين الليل والنهار، وهي سمة مميزة لهذه الفترة الانتقالية من العام، ما يتطلب الحذر خاصة في اختيار الملابس المناسبة وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.



خلاصة المشهد:

رغم الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة، تظل الأجواء حارة نهارًا، مع تحسن ملحوظ ليلًا، ما يشير إلى استقرار نسبي في الطقس مع استمرار الفروق الحرارية اليومية.



إليك أهم النصائح والتحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية للتعامل مع الطقس الحار وتقلبات الجو:

1- تجنب التعرض المباشر للشمس

خصوصًا في ساعات الذروة من 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا، لتفادي الإجهاد الحراري.

2- الإكثار من شرب المياه

حتى في حال عدم الشعور بالعطش، للحفاظ على ترطيب الجسم ومنع الجفاف.

3- ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون

تساعد على تقليل امتصاص الحرارة وتسمح بتهوية أفضل للجسم.

4- الحذر أثناء القيادة

بسبب نشاط الرياح أحيانًا، والتي قد تكون مثيرة للأتربة وتؤثر على الرؤية.

5- تجنب الوقوف في الأماكن سيئة التهوية

خصوصًا خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

6- متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر

لمعرفة أي تغيرات مفاجئة في حالة الطقس أو تحذيرات جديدة.

7- استخدام واقي الشمس والنظارات الشمسية

لحماية البشرة والعينين من الأشعة الضارة.

8- عدم ترك الأطفال أو كبار السن داخل السيارات

حتى لفترات قصيرة، بسبب الارتفاع السريع في درجات الحرارة داخل المركبات.

هذه الإرشادات تساعدك على تقليل المخاطر المرتبطة بالطقس الحار والحفاظ على سلامتك طوال اليوم.