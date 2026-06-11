قرة إنرجي تعزز مساهمتها في الطاقة المتجددة بتنفيذ أكبر مشروعات نقل الكهرباء بمصر

أعلنت شركة قرة إنرجي، من خلال تحالفها مع شركة السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديليكو )، إحدى الشركات المصرية الرائدة التي ساهمت في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، عن فوز التحالف بتنفيذ اللوطين الأول والثالث من مشروع ربط محطات إنتاج طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس بالشبكة القومية الموحدة للكهرباء، وذلك عبر إنشاء خطوط نقل هوائية فائقة الجهد بجهد 500 كيلو فولت.

ويشمل نطاق الأعمال تنفيذ خطوط نقل كهرباء بإجمالي أطوال تقارب 100 كيلومتر ضمن المشروع العملاق الذي يمتد بطول إجمالي يصل إلى نحو 350 كيلومتراً، لربط مناطق إنتاج طاقة الرياح بخليج السويس بمحطة محولات الحوامدية بمحافظة الجيزة، بما يدعم استيعاب القدرات المتزايدة لمشروعات الطاقة المتجددة.

ويأتي المشروع، الذي تطرحه الشركة المصرية لنقل الكهرباء ، ضمن استراتيجية الدولة لتطوير البنية التحتية للشبكة القومية وتعزيز قدرتها على استيعاب مشروعات الطاقة المتجددة. ويُعد أحد أكبر مشروعات نقل الكهرباء الجاري تنفيذها في مصر، باستثمارات إجمالية تتراوح بين 12 و14 مليار جنيه مصري، حيث تم تقسيمه إلى ثمانية لوطات تنافست عليها كبرى الشركات والتحالفات المحلية والعالمية.

ويهدف المشروع إلى ربط وتفريغ القدرات الكهربائية الناتجة عن مشروعات طاقة الرياح الجديدة بمنطقة خليج السويس، بما يمكن الشبكة القومية من استيعاب قدرات تتجاوز 2 جيجاوات، دعماً لجهود الدولة الرامية إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ويمثل المشروع نقلة نوعية في تطوير شبكة نقل الكهرباء المصرية، وهو أعلى جهد تشغيل على الشبكة الكهربائية في مصر، بما يواكب أحدث التوجهات العالمية في نقل الطاقة، ويسهم في خفض الفواقد الكهربائية ورفع كفاءة الشبكة وتعظيم الاستفادة من القدرات المولدة.

وفاز تحالف قرة إنرجي وهايديليكو بتنفيذ اللوط الأول من المشروع بطول يقارب 45 كيلومتراً، وبقيمة تعاقدية تبلغ نحو 788 مليون جنيه مصري بالإضافة إلى 14 مليون دولار أمريكي، فيما فاز كذلك بتنفيذ اللوط الثالث بطول نحو 52 كيلومتراً، وبقيمة تعاقدية تبلغ حوالي 875 مليون جنيه مصري بالإضافة إلى 15 مليون دولار أمريكي. ومن المستهدف تنفيذ المشروعين خلال عام من استكمال الإجراءات التعاقدية.

قال المهندس أيمن قرة الرئيس التنفيذي لشركة قرة إنرجي " "يمثل هذا الفوز خطوة استراتيجية جديدة تعزز مكانة قرة إنرجي في قطاع الطاقة والبنية التحتية، ويؤكد قدرتنا على اقتناص فرص نوعية تدعم نمو أعمالنا وتوسع محفظة مشروعاتنا. لاسيما وأن هذا المشروع لم يكن ضمن المشروعات المخطط إضافتها خلال العام الجاري، كما يعكس ثقة الجهات الوطنية في قدرات التحالف الفنية والتنفيذية وكفاءته في تنفيذ المشروعات الكبرى وفق أعلى المعايير العالمية."

وأضاف "يسهم المشروع بشكل مباشر في دعم توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة من خلال ربط مشروعات طاقة الرياح الجديدة بالشبكة القومية للكهرباء، بما يعزز أمن الطاقة، ويرفع كفاءة منظومة الكهرباء، ويقلل الفواقد في نقل الطاقة، ويدعم تحقيق مستهدفات مصر في مجال الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة."

ويعتمد المشروع على شراكة تجمع بين الخبرات التنفيذية والإمكانات الفنية المتقدمة لكل من قرة إنرجي وهايديليكو، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والالتزام بالجداول الزمنية المستهدفة، ويسهم في تعزيز جاهزية الشبكة القومية لاستقبال المزيد من مشروعات الطاقة النظيفة خلال السنوات المقبلة.

ويأتي هذا المشروع في إطار رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة، ودعم خطط التنمية الاقتصادية من خلال تطوير بنية تحتية كهربائية متطورة وقادرة على تلبية احتياجات المستقبل.

