السيسي يتابع تطوير التعليم قبل الجامعي والفني.. 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية وتوسع في التعاون مع ألمانيا واليابان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مواصلة تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لبناء الإنسان المصري وإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك خلال اجتماع عقده بمدينة العلمين مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

الرئيس عبد الفتاح السيسي



وجاء الاجتماع لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة الدولة لتطوير العملية التعليمية، واستعراض ما تم إنجازه في ملفات التعليم الفني، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع عدد من المؤسسات والجامعات الدولية.



التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية



استعرض وزير التربية والتعليم خطة الوزارة للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، موضحًا أن عدد هذه المدارس سيصل إلى نحو 225 مدرسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد، في إطار استراتيجية الدولة لتوفير تعليم فني متطور يواكب احتياجات سوق العمل.

وأشار الوزير إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الجانب الإيطالي لإطلاق 100 مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية في تخصصات متنوعة، بما يساهم في تأهيل الطلاب بالمهارات العملية والتقنية المطلوبة، ورفع كفاءة خريجي التعليم الفني، بما يتوافق مع متطلبات القطاعات الإنتاجية والصناعية.



تعاون مصري ألماني لتطوير التعليم الفني



وخلال الاجتماع، استعرض وزير التربية والتعليم نتائج التعاون بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني، والتي تضمنت توقيع إعلان نوايا لتطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية، ومنح خريجيها شهادات معتمدة من الجانب الألماني، بما يعزز فرصهم في سوق العمل داخل مصر وخارجها.



كما أوضح الوزير أن التعاون يشمل إنشاء وتشغيل 38 مدرسة فنية مصرية ألمانية مع بداية العام الدراسي المقبل، في خطوة تستهدف نقل الخبرات الألمانية في التعليم الفني والتدريب المهني إلى المنظومة التعليمية المصرية.



مراجعة مناهج البكالوريا المصرية وفق المعايير الدولية



وتناول الاجتماع أيضًا جهود وزارة التربية والتعليم في مراجعة الأطر التربوية الخاصة بمناهج شهادة البكالوريا المصرية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة البكالوريا الدولية (IBO).

وأكد الوزير أن هذه المراجعة تستهدف ضمان توافق المناهج مع أفضل المعايير والممارسات التعليمية العالمية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الهوية الوطنية والثقافة المصرية، بما يسهم في تطوير جودة التعليم وإعداد الطلاب للمنافسة على المستوى الدولي.



تعاون مع اليابان في البرمجة والذكاء الاصطناعي



واستعرض وزير التربية والتعليم نتائج التعاون مع جامعة هيروشيما اليابانية، والذي يشمل تنفيذ اختبار "توفاس" في مجالي البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي، إلى جانب تطبيق منهج الثقافة المالية لطلاب الصف الثاني الثانوي.

وأوضح الوزير أن التعاون يمتد أيضًا إلى تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب التعليم الفني من خلال منصة "كيريو" اليابانية، بما يعزز مهارات الطلاب في التقنيات الحديثة، ويواكب التطورات العالمية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.



شراكة مرتقبة مع جامعة هارفارد.



كما تطرق الاجتماع إلى مجالات التعاون المزمع مع جامعة هارفارد الأمريكية، والتي تركز بشكل أساسي على تدريب المعلمين داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، بهدف تطوير قدراتهم المهنية والارتقاء بأساليب التدريس، بما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية.

توجيهات الرئيس السيسي باستكمال إصلاح منظومة التعليم

وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الاستمرار في تنفيذ برامج إصلاح وتطوير منظومة التعليم، والبناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، بما يساهم في تحسين جودة التعليم قبل الجامعي والتعليم الفني.

كما وجه الرئيس بضرورة توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات التعليمية والجامعات الدولية، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير المناهج، وتأهيل المعلمين، وإعداد أجيال تمتلك المهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الخريجين على المستويين المحلي والدولي.

اقرأ أيضاً

عاجل.. نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تكشف تفاصيل إعلان الدرجات ورابط الاستعلام الرسمي فور الاعتماد



تنسيق الجامعات 2026.. قواعد تحديد الكلية وشروط القبول وخطوات تسجيل الرغبات بالتفصيل

