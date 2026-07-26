مستشفيات جامعة بني سويف  تنجح فى إنقاذ مريضة في جراحة قلب معقدة

نجحت مستشفيات جامعة بني سويف فى إنقاذ حياة مريضة في جراحة قلب معقدة، حيث أعلن الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، نجاح مستشفيات الجامعة بإنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر ٥٢ عامًا، كانت تعاني من جلطة على الصمام الميترالي الصناعي في حالة صحية حرجة.

وأوضح رئيس الجامعة ، ان المريضة حضرت الى المستشفى وهي تعاني من ارتفاع ضربات القلب، انخفاض شديد في ضغط الدم، نقص بنسبة الأكسجين وصعوبة في التنفس، وعلى الفور، تم تشخيص الحالة بدقة من قبل أطباء قسم القلب، ثم جرى التنسيق السريع بين أقسام جراحة القلب والصدر والقلب والتخدير لتجهيز المريضة للعملية الحرجة، حيث تم تحضيرها في رعاية القلب في مشهد يعكس التناغم والتضحيات المبذولة من قبل الأطباء .

واشار الدكتور هانى حامد عميد كلية الطب إلى أن العملية الجراحية الدقيقة أُجريت لتغيير الصمام الميترالي والأورطي رغم خطورة الحالة وصعوبة إجراء جراحة قلب مفتوح للمرة الثانية، وخرجت المريضة إلى الرعاية المركزة بحالة جيدة، ثم تماثلت للشفاء حتى غادرت المستشفى بعد أسبوع من إجراء العملية.

واشار الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة إلى أن تكوّن الفريق الطبي من نخبة من أساتذة وأطباء جراحة القلب والصدر، التخدير، وأمراض القلب، إلى جانب فريق التمريض المتميز بقياده الدكتور أحمد محمد فتحي الأشقر رئيس قسم جراحة القلب والصدر، وأكد أن القسم يعمل بكامل كفاءته ويجري كافة جراحات القلب والصدر بنتائج متميزة، حتى في الحالات العاجلة والطارئة، مما يعكس ريادة جامعة بني سويف في المجال الطبى.

ومن الجدير بالذكر ان فريق جراحة القلب والصدر تشكل من الدكتور عبدالله سامى مدرس جراحة القلب والصدر، الدكتور محمد حسين مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، الدكتور أحمد ناصرجراحة القلب والصدر، الدكتور مدثر جراحة القلب والصدر.

وتشكل فريق التخدير من الدكتور محمد مصيلحي، استاذ مساعد تخدير ورعايه بجامعه بني سويف ، مدرس مساعد تقوي جابر، هناء فتحي.

وأطباء قسم القلب الدكتور محمد احمد نورالدين، مدرس أمراض القلب بمستشفي جامعه بني سويف، مدرس مساعد أحمد ثابت، طبيب مقيم الاء خالد.

وفريق التمريض يتكون من سلوي، احمد شعبان، وفريق تمريض رعايه جراحه القلب، ريحاني، محمود طلعت، ولفيف من أعضاء الهيئة المعاونة.