موعد مباراة الأهلي الودية القادمة ضد لافينا استعدادا للموسم الجديد

يترقب عشاق القلعة الحمراء، مباراة فريق الأهلي الودية ضد لافينا، والتي يخوضها الفريق استعدادا للموسم الكروي الجديد 2026-2027، كما تقرر مواجهة الفريق لنظيره فريق برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر، وهي البطولة الودية التي ينظمها النادي الكتالوني منذ عام 1966.

وقدد حقق فريق الأهلي فوزه الأول تحت قيادة مديره الفني الجديد المغربي حسين عموته في افتتاح مبارياته الودية ضد نظيره فريق النصر الخميس الماضي بنتيجة 5-.

موعد مباراة الأهلي ضد لافينا

يواجه فريق الأهلي نظيره فريق لافينا ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد 2026-2027 يوم 30 يوليو الجاري قبل السفر إلى معسكر إسبانيا، ويبحث الأهلي عن فريقين من دوري الدرجة الثانية فى إسبانيا لمواجهتهما خلال معسكر الفريق الذي سيُقام خلال الفترة من 6 حتى 20 أغسطس المقبل، بعد إلغاء وديتي المارد الأحمر أمام إسبانيول وجيرونا الإسبانيين.

موعد مباراة الأهلي ضد برشلونة

قمة فريق الأهلي ضد نظيره فريق برشلونة في كأس خوان جامبر تقام يوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو بمدينة برشلونة، وتنطلق المواجهة الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وهو التوقيت المعتاد لمباريات كأس خوان جامبر.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد برشلونة

يمكنك متابعة مباراة الأهلي ضد برشلونة عبر منصة «بارسا وان» الرسمية، التي تتيح المشاهدة عالمياً بعد التسجيل، كما تنقل قناة أون سبورت المباراة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، في ظل امتلاكها حقوق بث العديد من مباريات الأهلي الودية والدولية.

الأهلي ضد لافينا

موعد انتظام الدوليين في تدريبات الأهلي

يواصل فريق الأهلي تدريباته على ملعب التتش اليوم ضمن الاستعداد للموسم الجديد، وذلك دون لاعبيه الدوليين الذين تقرر مشاركتهم فى التدريبات يوم 30 يوليو الجاري، بعد الحصول على راحة عقب انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني الأول في بطولة كأس العالم.

ويرصد الموجز، تطور صفقات الأهلي استعدادا للموسم الجديد، حيث قرر عموته المدير الفني للفريق غلق هذا الملف بعد التعاقد مع المغربي سفيان بنجديدة من نادي المغرب الفاسي، واقتراب ضم الجزائري منصف بقرار لاعب نادي دينامو زغرب الكرواتي، الذي يترقب الأهلي مشاركته مع ناديه الكرواتي في مباراتي سيون السويسري يومي 21 و28 يوليو الجاري في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا، حتى يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

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