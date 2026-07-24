القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد برشلونة..وتطورات ملف احتراف إمام عاشور ومصطفي شوبير

يترقب عشاق المتعة والإثارة، قمة ساخنة تجمع فريق الأهلي ضد نظيره فريق برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر، وهي البطولة الودية التي ينظمها النادي الكتالوني منذ عام 1966.

ويسعي الأهلي من خلال المشاركة في بطولة كأس خوان جامبر، وذلك في إطار افتتاح ملعب سبوتيفاي كامب نو بحلته الجديدة، إلى تقديم الفريق في ثوبه الجديد للجماهير قبل انطلاق موسم 2026-2027.

موعد قمة الأهلي ضد برشلونة

يواجه فريق الأهلي نظيره فريق برشلونة في كأس خوان جامبر يوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 على ملعب سبوتيفاي كامب نو بمدينة برشلونة، ولم يعلن برشلونة الموعد الرسمي لانطلاق المباراة حتى الآن، ومن المرجح إقامة المباراة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وهو التوقيت المعتاد لمباريات كأس خوان جامبر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد برشلونة

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد برشلونة عبر منصة «بارسا وان» الرسمية، التي تتيح المشاهدة عالمياً بعد التسجيل، كما تنقل قناة أون سبورت المباراة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، في ظل امتلاكها حقوق بث العديد من مباريات الأهلي الودية والدولية.

الأهلي ضد برشلونة

الأهلي يواصل تدريباته استعدادا للموسم الجديد

يواصل فريق تدريباته على ملعب التتش ضمن الاستعداد للموسم الجديد، وذلك دون لاعبيه الدوليين الذين تقرر مشاركتهم فى التدريبات يوم 30 يوليو الجاري، بعد الحصول على راحة عقب انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطني الأول في بطولة كأس العالم.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد لافينا

خاض فريق الأهلي مباراة ودية أمام النصر أمس الخميس وحقق فيها الفوز لنتيجة 5-1 ويلتقي الفريق لافينا يوم 30 يوليو الجاري قبل السفر إلى معسكر إسبانيا، ويبحث الأهلي عن فريقين من دوري الدرجة الثانية فى إسبانيا لمواجهتهما خلال معسكر الفريق الذي سيُقام خلال الفترة من 6 حتى 20 أغسطس المقبل، بعد إلغاء وديتي المارد الأحمر أمام إسبانيول وجيرونا الإسبانيين.

موقف الأهلي من احتراف إمام عاشور ومصطفي شوبير

يرصد الموجز، موقف الأهلي من ملف احتراف نجوم الفريق إمام عاشور ومصطفي شوبير حيث أبدي الأهلي انفتاحه علي مناقشة أي عروض احتراف لنجوم الفريق في إطار شرطين أساسين وهما أن يكون العرض بقيمة تناسب قيمة اللاعبين وأن يكون ذلك قبل انطلاق معسكر الفريق في إسبانيا والمقرر له الفترة من 6 -20 أغسطس القادم.

وأكدت إدارة الأهلي أنه لن يتم مناقشة رحيل إمام عاشور عن الفريق إلا إذا وصل عرض لا يقل عن 10 ملايين دولار، وهو الرقم الذي حددته الإدارة باعتباره الحد الأدنى للتفريط في خدمات اللاعب.



من ناحية أخري قرر عموته المدير الفني الجديد للفريق غلق ملف التعاقد مع صفقات أجنبية جديدة بعد التعاقد مع المغربي سفيان بنجديدة من نادي المغرب الفاسي، واقتراب ضم الجزائري منصف بقرار لاعب نادي دينامو زغرب الكرواتي، الذي يترقب الأهلي مشاركته مع ناديه الكرواتي في مباراتي سيون السويسري يومي 21 و28 يوليو الجاري في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا، حتى يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وقرر الأهلي الاكتفاء بالخماسي الأجنبي الموجود حالياً فى الأهلي وهو، الثلاثي المغربي أشرف بن شرقي ويوسف بالعمري وسفيان بنجديدة، بجانب التونسي محمد علي بن رمضان والجزائري منصف بقرار.

اقرأ أيضًا:

عمرو زكي يكشف كواليس غيابه الطويل وأسباب عدم تكرار تجربة محمد صلاح

هل يفكر اتحاد الكرة في الاستعانة بمدرب أجنبي يقود منتخب مصر؟ وموقف حسام حسن بعد مونديال 2026







