قبل تصريحات رئيس لجنة الطاقة.. تعرف على أسعار البنزين والسولار اليوم وحقيقة زيادة الوقود خلال الشهرين المقبلين..

تعرف على أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 23 يوليو 2026، وحقيقة زيادة أسعار الوقود، بعد تصريحات رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ بشأن اجتماع لجنة التسعير التلقائي.

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر.. هل ترتفع أسعار الوقود خلال الشهرين المقبلين؟

تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة عن أسعار البنزين والسولار اليوم، بالتزامن مع تداول تساؤلات حول إمكانية تحريك أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إعلان الحكومة عودة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية للاجتماع خلال الربع الأول من العام المالي الجديد.

وفي هذا السياق، يبحث المواطنون عن أسعار البنزين اليوم، إلى جانب معرفة حقيقة وجود أي زيادات جديدة في أسعار الوقود، وما إذا كانت لجنة التسعير ستتخذ قرارًا بتحريك الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 23 يوليو 2026

استقرت أسعار الوقود في جميع محطات التموين، وفقًا للأسعار الرسمية المعمول بها حاليًا، وجاءت على النحو التالي:

سعر بنزين 80: 20.75 جنيهًا للتر.

20.75 جنيهًا للتر. سعر بنزين 92: 22.25 جنيهًا للتر.

22.25 جنيهًا للتر. سعر بنزين 95: 24.00 جنيهًا للتر.

24.00 جنيهًا للتر. سعر السولار: 20.50 جنيهًا للتر.

20.50 جنيهًا للتر. سعر الكيروسين: 20.50 جنيهًا للتر.

20.50 جنيهًا للتر. سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم): 275 جنيهًا.

275 جنيهًا. سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية (25 كجم): 550 جنيهًا.

هل توجد زيادة في أسعار البنزين اليوم؟

حتى الآن، لا توجد أي زيادات رسمية في أسعار البنزين أو السولار، إذ تستمر محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز في العمل بالأسعار الحالية، دون صدور أي قرارات جديدة بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عودة عمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي الجاري، بهدف مراجعة الأسعار وفقًا للمتغيرات الاقتصادية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحكومة توفر احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، مع متابعة مستمرة لهذا الملف.

رئيس لجنة الطاقة يحسم الجدل بشأن زيادة الوقود

وفي أول تعليق على ما يتردد بشأن زيادة أسعار الوقود، قال المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إنه لا يتوقع زيادة في أسعار الوقود خلال الشهرين المقبلين، موضحًا أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعها المقرر حتى الآن، وهو ما يجعل احتمالات تحريك الأسعار خلال هذه الفترة غير واردة.

وأضاف أن الحكومة سبق أن تعاقدت على كميات من المواد البترولية تكفي احتياجات فصل الصيف، وهو ما يسهم في استقرار السوق المحلية وضمان توافر الوقود بمحطات التموين دون أي أزمات.

لماذا لا يتوقع زيادة في أسعار البنزين؟

وأوضح رئيس لجنة الطاقة أن التوترات الإقليمية تؤثر بالفعل على أسواق الطاقة العالمية وترفع أسعار النفط والمنتجات البترولية، إلا أن هذه الأوضاع لا تستمر بصورة دائمة، مؤكدًا أن أي قرار يتعلق بتحريك أسعار الوقود يخضع لدراسة دقيقة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن زيادة أسعار البنزين أو السولار تؤثر بشكل مباشر في تكلفة النقل وأسعار السلع والخدمات، لذلك فإن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بحذر شديد، بما يحقق التوازن بين تكلفة المنتجات البترولية وحماية المواطنين من أعباء إضافية.

ما هي لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية؟

تتولى لجنة التسعير التلقائي مراجعة أسعار بيع المنتجات البترولية في السوق المحلية مرة كل ثلاثة أشهر، وفق معادلة اقتصادية تعتمد على عدة عوامل، من بينها متوسط أسعار خام برنت عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إلى جانب تكاليف الإنتاج المحلي والاستيراد والتكرير والشحن والنقل والتوزيع.

وتهدف هذه الآلية إلى ربط أسعار الوقود بالتكلفة الفعلية، بما يحقق التوازن بين المتغيرات الاقتصادية العالمية والأوضاع المحلية، مع مراجعة الأسعار بشكل دوري وفقًا للبيانات الرسمية.

هل ترتفع أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة؟

حتى الآن، تؤكد المؤشرات الرسمية والتصريحات الصادرة عن رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ عدم وجود أي قرارات أو توقعات بزيادة أسعار البنزين والسولار خلال الشهرين المقبلين، مع استمرار العمل بالأسعار الحالية لحين انعقاد لجنة التسعير التلقائي وإعلان نتائج مراجعتها الدورية، وهو ما يجعل أسعار الوقود مستقرة في الوقت الراهن، مع استمرار متابعة التطورات في أسواق الطاقة العالمية والمحلية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.