لجنة مشتركة تتفقد المحاور والطرق المستهدفة للتشجير ببني سويف ضمن المبادرة الرئاسية

في إطار توجيهات اللواء عبد الله عبدالعزيز محافظ بني سويف، وتعليمات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وضمن الاستعدادات للبدء في تنفيذ المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، واصلت المحافظة جهودها للإعداد الجيد للمبادرة من خلال تنفيذ جولات ميدانية لحصر المواقع المستهدفة والتأكد من جاهزيتها.

حيث قامت اللجنة الفرعية لمتابعة المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" تحت إشراف السكرتير العام كامل علي غطاس بجولة ميدانية للمرور على عدد من قرى ومراكز المحافظة لاستطلاع المحاور والطرق والشوارع ومداخل المدن المخطط تشجيرها خلال المرحلة الخامسة، والوقوف على مستهدفات المحافظة من الأشجار المطلوبة، مع دراسة مدى ملاءمة المواقع المقترحة من الناحية البيئية، والتأكد من توافر مصادر الري، وخلوها من أي معوقات تنظيمية أو تنفيذية قد تعوق أعمال الزراعة، بما يضمن نجاح تنفيذ المبادرة وتحقيق مستهدفاتها في زيادة الرقعة الخضراء وتحسين جودة الهواء ودعم الصحة العامة وجودة حياة المواطنين.

وخلال الزيارة، تفقدت اللجنة الطرق الرئيسية والمحاور المرورية ومداخل ومخارج المدن لدراسة احتياجاتها من أشجار الزينة، حيث أسفرت أعمال المعاينة عن اختيار عدد من المحاور والطرق الرئيسية المستهدفة للتشجير، شملت: طريق بني سويف/ ببا، طريق الفشن، وطريق إهناسيا/ بني سويف، وطريق مدخل الوحدة المحلية لقرية دلاص، وطريق المرور/ الدومانية بمركز سمسطا، والطريق الزراعي من كوبرى التجارة إلى كوبري المغاربة بمركز الواسطى، إلى جانب طريق الفشن الزراعي، تمهيدًا لإدراجها ضمن أعمال المرحلة الخامسة من المبادرة.

ضمت اللجنة : المهندس عامر علي عباس بقطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور علاء سعيد مدير التنمية الاقتصادية ومنسق المبادرة بالمحافظة، والمهندس حسين بكري مسؤول التعاون الزراعي، والمهندس أحمد عبدالمنعم بالإدارة العامة للبيئة، إلى جانب نواب رؤساء الوحدات المحلية، ومديري الإدارات الزراعية بالمراكز، ومسؤولي نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، ومسؤولي المشاتل بالوحدات المحلية، وذلك تحت إشراف الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق بقطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة.