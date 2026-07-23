بسبب ارتفاع الحرارة.. محافظ الجيزة يصدر قرارًا عاجلًا بشأن عمال النظافة

قرر محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري سحب عمال النظافة من الشوارع خلال أوقات الذروة، وتعديل مواعيد دوريات العمل بدءًا من اليوم الخميس 23 يوليو، وذلك حتى انكسار الموجة الحارة، في خطوة تستهدف الحفاظ على سلامة العاملين، بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

تعديل مواعيد عمل عمال النظافة

وبحسب بيان اطلع الموجز على نسخة منه، كلّف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ورئيس هيئة النظافة والتجميل، بسحب عمال النظافة من الشوارع خلال أوقات الذروة، على أن تكون مواعيد الدورية الصباحية من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة ظهرًا، فيما تبدأ الدورية المسائية من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة العاشرة مساءً، وذلك حتى انكسار الموجة الحارة.

القرار يأتي استجابة لتحذيرات الأرصاد

ويأتي القرار في ضوء التحذيرات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأيام المقبلة، وما قد يترتب عليها من تأثيرات على العاملين في المواقع المفتوحة.

تعليمات محافظ الجيزة

محافظ الجيزة: سلامة العاملين أولوية

وأكد محافظ الجيزة تقديره للدور المهم الذي يقوم به عمال النظافة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين، مشيدًا بجهودهم اليومية في مختلف الظروف الجوية، مشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير بيئة عمل آمنة لهم.

محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

من جانب آخر، بعث محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، معربًا عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات بهذه المناسبة الوطنية.

برقية تهنئة للرئيس السيسي

وأكد محافظ الجيزة في برقيته: "يطيب لي، سيادة الرئيس، ونحن نحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، ونيابةً عن مواطني محافظة الجيزة وقياداتها التنفيذية والشعبية، بأصدق التهاني القلبية، مقرونةً بأسمى آيات التقدير والولاء والعرفان، داعين المولى عز وجل أن يحفظ مصر ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفقكم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق المزيد من الإنجازات لوطننا الغالي."

التأكيد على مواصلة جهود التنمية

وأضاف المحافظ: "إننا نستلهم من هذه المناسبة الوطنية قيم الإخلاص والعمل والعطاء، ونجدد العهد على مواصلة بذل الجهد لخدمة الوطن والمواطن، والمضي قدمًا في دعم مسيرة التنمية الشاملة، في ظل قيادتكم الحكيمة ورؤيتكم الطموحة التي ترسخ مكانة مصر وتحقق تطلعات شعبها نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا."

برقيات تهنئة لرئيس الوزراء وعدد من المسؤولين

كما بعث محافظ الجيزة برقيات تهنئة مماثلة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أشرف زاهر، وعدد من الوزراء والمحافظين، متمنيًا لمصر دوام التقدم والرخاء، ولشعبها المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار.