توجيهات عاجلة.. استنفار في محافظة الجيزة بعد رصد تمساح بترعة شبرامنت

محافظة الجيزة تتحرك بعد ظهور تمساح في ترعة شبرامنت

كلف محافظ الجيزة، الدكتور أحمد الأنصاري، الأجهزة التنفيذية بمركز أبو النمرس بالتوجه الفوري إلى منطقة شبرامنت بعد تداول مقاطع فيديو بشأن وجود تمساح في ترعة شبرامنت، وسرعة إجراء المعاينة الميدانية والمسح الشامل لمسار المصرف بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضحت محافظة الجيزة في بيان أنه تبين من المعاينة أن الموقع المشار إليه بالفيديو هو مصرف الجنينة بمنطقة شبرامنت ويقع في منطقة غير مأهولة بالسكان وهو مغلق من الناحية الشرقية بينما الجزء الغربي عند طريق الصليبة مغطى وينتهي إلى مصرف اللبيني.

وأكدت محافظة الجيزة أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة وتشكيل لجنة مشتركة لإجراء أعمال البحث والتحري والمسح الميداني بالموقع واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تسفر عنه أعمال الفحص مع استمرار المتابعة حتى الانتهاء من أعمال اللجنة وإعلان النتائج.

وسادت حالة من القلق بين أهالي قرية شبرامنت التابعة لمركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، عقب تداول معلومات عن ظهور تمساح داخل مصرف حوض الجنينة بمنطقة جسر الصليبة، بجوار ترعة أبو كرساية، وتحديدًا بالقرب من نزلة فيلا محمد عبد الحفيظ أبو رواج.

وطالب الأهالي الجهات التنفيذية والأجهزة المعنية بسرعة التحرك والتعامل مع الواقعة، حفاظًا على سلامة المواطنين، خاصة الأطفال، ومنع اقتراب أي شخص من المنطقة لحين التأكد من حقيقة البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد عدد من الأهالي أن حالة من الخوف تسيطر على سكان المنطقة، متسائلين: أين المسؤولون؟، ومطالبين بسرعة إرسال فرق مختصة لفحص الموقع والتعامل مع أي خطر محتمل.