محافظ بني سويف يبحث مع لجنة «الإسكان» رفع كفاءة المرافق ببياض العرب

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة الفنية التي شكّلها نائب وزير الإسكان للمرافق، لبحث نتائج المعاينة الميدانية والإجراءات الفنية اللازمة للتعامل مع تداعيات وضع منظومة الصرف بمنطقة بياض العرب والمناطق المتأثرة، وذلك في إطار جهود المحافظة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية للوصول إلى حلول فنية عاجلة ودائمة.

وكان المهندس أحمد عمران أحمد، نائب وزير الإسكان للمرافق، قد أصدر القرار رقم (40) لسنة 2026 بتشكيل لجنة فنية تحت إشرافه العام، وبإشراف مباشر للمهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، وبرئاسة الدكتور عمرو حميدة، مدير معهد بحوث ميكانيكا التربة والهندسة الجيوتقنية، وعضوية ممثلي عدد من الجهات المعنية، وذلك لمعاينة منطقة بياض العرب والمناطق المتضررة على الطبيعة، ودراسة أسباب رشح المياه وتحديد مصادرها وأسباب حدوثها، وتحديد الجهات المسؤولة عن المعالجة، ووضع الحلول الفنية العاجلة والدائمة، وإعداد تقرير فني متكامل يتضمن النتائج والتوصيات والإجراءات المقترحة والبرنامج الزمني للتنفيذ.

وضمت اللجنة عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس كريم صلاح أحمد، مهندس أول متابعة فنية بقطاع المرافق، والمهندس محمد حسن مصطفى، ممثل قطاع التشييد والمقاولات، وعن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء الأستاذة الدكتورة لميس أحمد، أستاذ بمعهد بحوث هندسة الصحة البيئية، والدكتور المهندس طه إسماعيل، دكتور مهندس بمعهد بحوث الهندسة الصحية والبيئية.

كما ضمت عن محافظة بني سويف ناصر سيف، مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، والدكتورة أسماء سامي، مدير شؤون البيئة، سلمى فتحي مدير مكتب خدمة المستثمرين، وعن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة المهندس محمد إسماعيل صابر، ممثل قطاع المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أحمد محمد نور، والمهندس علاء عبد الحميد محمد، والمهندس ياسر محمد سيد، والكيميائي أحمد جابر أبو القمصان، والكيميائية إيريني ماهر وصفي، والمهندس خالد فهمي، مصطفى ربيع محمد ممثلي جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة.

وضمت اللجنة عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي المهندس عاطف مهدي بديع، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، وعن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف الدكتور المهندس إبراهيم مختار إبراهيم، مهندس تخطيط وتطوير بالشركة القابضة، والمهندس سامح محب جرجس، رئيس قطاع التخطيط بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، والدكتورة سمر مكاوي حسن، مدير عام الصرف الصناعي بالشركة، والمهندس عادل عزت عبد الجيد، مدير عام فرع شرق النيل بالشركة، بالإضافة إلى ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المهندس أحمد عبد الرؤوف، مدير عام مشروعات، والمهندس محمد ثروت، مهندس بقطاع المشروعات.

وناقش المحافظ مع أعضاء اللجنة نتائج المعاينة الميدانية التي تمت على الطبيعة، وما تم رصده من عوامل مرتبطة بمنظومة الصرف الصحي والصرف الصناعي والمياه الجوفية، بما يستلزم التعامل مع الوضع من خلال تحديد مصادر المياه ومساراتها وكمياتها، ودراسة تأثيراتها على بعض المناطق المحيطة، تمهيداً لتنفيذ الحلول الفنية المناسبة على مراحل.

من جانبه، أوضح المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق والمشرف المباشر على أعمال اللجنة، أن المعاينة والدراسة الميدانية تستهدف الوصول إلى تحديد دقيق لمصادر المياه ومساراتها، والوقوف على أسباب الرشح وتحديد الجهات المسؤولة عن المعالجة، بما يسمح بوضع حلول فنية عاجلة ودائمة تستند إلى بيانات وقياسات دقيقة.

وأشار إلى أن اللجنة أوصت بإعداد مقايسة تقديرية لرفع كفاءة محطة المعالجة، إلى جانب تنفيذ حل فني لتحديد مسارات وتدفقات وكميات مياه الصرف من خلال تركيب أجهزة قياس، فضلاً عن إعداد دراسة للعزب والتوابع التي تأثرت بتداعيات الوضع، مع استكمال باقي الإجراءات الفنية اللازمة، وإعداد تقرير متكامل يتضمن النتائج والتوصيات والإجراءات المقترحة والبرنامج الزمني للتنفيذ.

ومن جانبه، تقدم محافظ بني سويف بالشكر للمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق، على سرعة التجاوب مع الملف وإيفاد لجنة فنية متخصصة من مختلف الجهات والأجهزة المعنية، كما تقدم بالشكر للمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتورة ناهد يونس، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على التعاون والتنسيق في هذا الملف، مؤكداً أن تكامل جهود مختلف أجهزة الدولة يمثل عاملاً رئيسياً في الوصول إلى حلول فنية مستدامة.

وثمّن محافظ بني سويف جهود فريق العمل بالمحافظة والجهات التنفيذية المعنية، وما بذلوه من متابعة وتنسيق مستمر خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن ما تحقق من خطوات في هذا الملف جاء نتاجاً لروح الفريق والعمل المتكامل بين مختلف الجهات.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لكل من شارك في متابعة الملف، مشيداً بروح المسؤولية والجدية التي أظهرها فريق العمل، ومؤكداً أن المحافظة تقدر جهود أبنائها وتدعم كل جهد مخلص يستهدف تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على مكتسبات التنمية ودعم الاستثمار بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن المحافظة حرصت منذ توليه المسؤولية على التعامل مع هذا الملف من خلال التنسيق مع الجهات المختصة، انطلاقاً من أهمية الحفاظ على كفاءة منظومة المرافق ومعالجة أي تداعيات قد تظهر في بعض المناطق المحيطة، بالتوازي مع دعم النشاط الصناعي والاستثماري بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن بني سويف أصبحت تتمتع بمقومات متزايدة لجذب الاستثمارات، في ضوء موقعها الجغرافي المتميز وقربها من القاهرة والمناطق الصناعية الكبرى، وهو ما يتطلب استمرار العمل على رفع كفاءة المرافق والبنية الأساسية، بما يواكب خطط الدولة للتنمية الصناعية والتوسع في المشروعات القائمة وجذب استثمارات جديدة.

وشدد المحافظ على استمرار التنسيق بين المحافظة ووزارة الإسكان والجهات المعنية، لاستكمال الدراسات والإجراءات الفنية وتنفيذ الحلول وفق برنامج زمني محدد، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة منظومة المرافق ودعم خطط التنمية والاستثمار بالمحافظة.