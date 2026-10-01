تحرير 5175 عقداً 4238 عقود مباني 937 عقود زراعة ببنى سويف

اجتماع ااجتماع اللجنة العليا للبت في تقنين أراض أملاك الدولة:للجنة العليا للبت في تقنين أراض أملاك الدولة:

عقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، اجتماعاً اليوم، ضمن سلسلة اجتماعات اللجنة العليا للبت، لمتابعة موقف طلبات التقنين وضمان تسريع وتيرة العمل لإنهاء الإجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه سير ومنظومة العمل في هذا الملف الحيوى.

وتم استعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، بجانب عرض الملاحظات الفنية والقانونية، ومراجعة الإحداثيات الخاصة بالطلبات المُقدمة، ومتابعة الموقف التعاقدى، حيث بلغ إجمالى العقود المُحرّرة "حتى تاريخه" 5175 عقداً( 4238 مباني+937 زراعة)، فيما تتواصل أعمال البت في باقي الطلبات بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

حضر الاجتماع السيد بلال حبش نائب المحافظ، السيد كامل علي غطاس السكرتير العام، العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة، المستشار مصطفى عطية مفوض الدولة، أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، عمرو محمود مدير الأملاك ، سمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة البت، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والمكاتب والوحدات المعنية بالديوان العام .

كما ناقش اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، تقرير متابعة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، وتضمن مناقشة آخر مستجدات الموقفين المالي والتنفيذي لمشروعات الخطة في الربع الأول في الفترة من 1 يوليو 2026 حتى 30 سبتمبر الجاري.

تناول التقرير الذي عرضه مدير الإدارة الإستراتيجية ما يتم تنفيذه من مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، وذلك وفق بنود وبرامج الخطة التي تشمل (الطرق والنقل والمواصلات، تحسين البيئة، الإدارة المحلية والدعم الفني، تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، التنمية الاقتصادية المحلية، التنمية الحضرية والريفية)،حيث تم استعراض إجمالي المشروعات المدرجة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وعرض اعتمادات الخطة، سواء الحكومية أو الذاتية، المقررة للإنفاق على تلك المشروعات.

وشدد محافظ بني سويف، على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمراحل تنفيذ المشروعات ، مع المتابعة الدقيقة والمتواصلة على أرض الواقع، لضمان تحقيق أفضل مردود يخدم المواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة، مشددا على أهمية توجيه الموارد المالية المتاحة للمشروعات ذات الأولوية القصوى، خاصة المشروعات التي ترتبط بشكل مباشر وجوهري بالخدمات الأساسية اليومية للمواطنين.