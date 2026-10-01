بدء فاعليات مهرجان النباتات الطبية والعطرية ببنى سويف

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اليوم، ماراثون الدراجات الذي انطلق على كورنيش النيل، ضمن الفعاليات التمهيدية للمهرجان المحلي الأول للنباتات الطبية والعطرية، والمقرر تنفيذ فعالياته خلال شهر أكتوبر الجاري، تحت شعار (بني سويف عاصمة النباتات الطبية والعطرية.. من مصر إلى العالم)، وذلك بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، السيد كامل علي غطاس السكرتير العام.

وأطلق المحافظ شارة بدء الماراثون، الذى يأتي ضمن حزمة من الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمهرجان، والتي تستهدف التعريف بالمقومات الزراعية والاستثمارية التي تتمتع بها بني سويف في مجال النباتات الطبية والعطرية، وإبراز ما تمتلكه المحافظة من إمكانات وفرص واعدة في هذا القطاع، إلى جانب توسيع مشاركة مختلف فئات المجتمع في فعاليات المهرجان.

وتشهد الفعاليات المصاحبة للمهرجان مشاركة متنوعة من الشباب والطلاب والباحثين والمبتكرين، من خلال عدد من المسابقات والأنشطة التي تتناول النباتات الطبية والعطرية، من بينها معرض النباتات الطبية والعطرية، ومسابقة أجمل صورة، ومسابقة الابتكار البحثي، مع إتاحة المشاركة أمام مختلف المراحل التعليمية، من رياض الأطفال والتعليم الأساسي والثانوي وحتى التعليم الجامعي.

كما يتضمن المهرجان فتح المجال أمام أفكار ومشروعات ريادة الأعمال والابتكارات المرتبطة بالقطاع، ومنها أفكار المشروعات الناشئة، وابتكارات الأجهزة المستخدمة في استخلاص الزيوت العطرية وتحسين عمليات التقطير، إلى جانب تطبيقات الزراعة المائية والصوبات الذكية والحلول التسويقية الرقمية.

ومن المقرر أن يمثل الممشى السياحي بالمحافظة خلال فعاليات المهرجان مساحة للتفاعل بين المبتكرين والمستثمرين والجمهور، من خلال عرض الأفكار والمشروعات والتطبيقات المرتبطة بالنباتات الطبية والعطرية، بما يتيح التعرف على فرص التطوير والاستثمار في هذا المجال.

وتستهدف فعاليات المهرجان إبراز مكانة بني سويف في مجال زراعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية، والتعريف بمقوماتها الزراعية والاستثمارية، وفتح مساحات للتواصل بين أصحاب الأفكار والمشروعات والمستثمرين، بما يدعم جهود المحافظة في التعريف بإمكانات هذا القطاع وفتح آفاق أوسع أمامه محليًا ودوليًا.

ومن الجدير بالذكر أن محافظة بنى سويف تتمييز، بزراعة النباتات الطبية والعطرية، خاصة قري مركز سمسطا جنوب غرب المحافظة وأصبحت بتلك الزراعات ذات شهره عالمية سواء في المحافظة أو المحافظات المجاورة وبدأت في التصدير للخارج، نظرًا لطبيعة أراضيها، وترفع هذه القري شعار لا للبطالة، حيث يعمل بهذه الزراعات عدد كبير من الأهالي، منذ عشرات السنين بعد أن ورثوها عن أبائهم وأجدادهم.

وتشتهر محافظة بني سويف بتصدير 40% من النباتات الطبية والعطرية من إنتاج مصر ومن أهم القرى قرية بدهل الأم وتتبعها قري قرية منشأة أبو مليح وبني حلة وكفر بنى علي الأشهر في زراعة النباتات الطبية والعطرية بمساحات شاسعة، ويتم تجفيف هذه النباتات بعد نقلها من الأرض الزراعية إلى مصانع التجفيف المتواجدة داخل القرية، للغربلة والتجهيز ويتم استخراج الشوائب ومخلفات وتجهيزها داخل عبوات جاهزة موجود عليها صنع في مصر لتصديرها للدول خارج مصر، ولتغزو صناعات القرية دول أوروبا وآسيا وأفريقيا لاستخدامها في صناعات الأدوية ومستحضرات التجميل والعطور ولتكون شاهدًا على عظمة الأيدي المصرية.