شوبير يفتح النار على إدارة الأهلي بسبب الظهير الأيسر ويوجه رسالة قوية للزمالك

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، سياسة مسؤولي القلعة الحمراء في ملف التعاقدات، وتحديدًا البحث المستمر عن ظهير أيسر جديد للفريق الأول لكرة القدم، في ظل معاناة الفريق من إصابات متكررة في هذا المركز.

شوبير: الأهلي يمتلك موهبتين في الظهير الأيسر

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية عبر برنامجه، إن النادي الأهلي يواصل البحث عن ظهير أيسر في سوق الانتقالات، رغم امتلاكه لثنائي شاب موهوب للغاية في قطاع الناشئين، يمكن الاعتماد عليهما ومنحهما الفرصة بدلًا من إهدار الأموال على صفقات جديدة.

وأوضح شوبير أن الأهلي يعاني حاليًا من إصابة الثنائي يوسف بلعمري وكريم الدبيس، وهو ما دفع الإدارة للتفكير في التعاقد مع ظهير أيسر جديد، متسائلًا: لماذا لا يتم تصعيد المواهب الشابة الموجودة بالفعل داخل النادي؟

مهند الشامي ومحمد حمد.. مستقبل الأهلي في الجبهة اليسرى

وأشاد الإعلامي الرياضي بالثنائي الصاعد مهند الشامي ومحمد حمد، مؤكدًا أنهما يمتلكان إمكانيات فنية مميزة تؤهلهما للعب في الفريق الأول.

وقال شوبير: "مهند الشامي لاعب موهوب جدًا، لماذا لا يتم تجهيزه ليكون الظهير الأيسر الأساسي للأهلي في الموسم المقبل؟ يجب منحه فرصة حقيقية في المباريات حتى نتمكن من الحكم على مستواه بشكل عادل".

وأضاف: "محمد حمد أيضًا لاعب مميز للغاية، لكن دائمًا نسمع مبرر أنه ما زال صغيرًا في السن، ما معنى أنه صغير؟ الأهلي طوال تاريخه كان يصنع النجوم بالفرصة، وليس بالانتظار".

وطالب شوبير مسؤولي الأهلي بضرورة تغيير فلسفة التعامل مع قطاع الناشئين، ومنح اللاعبين الشباب الثقة الكاملة، خاصة في المراكز التي تعاني من نقص عددي بسبب الإصابات.

شوبير ينتقد الزمالك بسبب حراسة المرمى

ولم تقتصر انتقادات أحمد شوبير على النادي الأهلي فقط، بل تطرق أيضًا إلى نادي الزمالك وموقفه من مركز حراسة المرمى.

وقال شوبير إن الزمالك يتردد دائمًا أنه يبحث عن حارس مرمى جديد، رغم امتلاكه ثلاثة حراس أصحاب خبرات كبيرة وهم محمد عواد ومحمد صبحي والمهدي سليمان.

وتساءل: "الزمالك يمتلك عواد وصبحي والمهدي سليمان، بالإضافة إلى حراس مميزين في قطاع الناشئين، فلماذا البحث المستمر عن حارس جديد؟ لماذا لا تُمنح الفرصة للحراس الشباب؟".

أزمة الثقة في الناشئين بالكرة المصرية

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على أن أزمة الكرة المصرية الحقيقية ليست في نقص المواهب، ولكن في غياب الثقة في اللاعبين الصاعدين، مشيرًا إلى أن الأندية الكبرى مثل الأهلي والزمالك تمتلك قطاعات ناشئين قوية قادرة على تخريج لاعبين دوليين، إذا حصلوا على الفرصة المناسبة.

ويرى شوبير أن الاعتماد المتزايد على الصفقات الجاهزة يحرم الأندية من توفير ملايين الجنيهات، ويقتل طموح اللاعبين الشباب الذين يحتاجون فقط إلى مباريات رسمية لإثبات أنفسهم.

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