حسام حسن يحسم الجدل حول الشناوي وصلاح قبل مواجهة جنوب السودان

حسم حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الجدل المثار خلال الفترة الماضية بشأن تصريحاته عن محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي والفراعنة، كما تحدث عن حقيقة وجود أزمة مع محمد صلاح قبل مواجهة جنوب السودان، المقرر إقامتها عصر غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا 2027.

وتطرق حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة منتخب مصر وجنوب السودان، إلى عدد من الملفات المتعلقة بالمنتخب، وعلى رأسها جاهزية اللاعبين، وظروف إقامة المباراة، وغياب محمد صلاح عن اللقاء، إلى جانب موقفه من التصريحات التي أثارت جدلًا بشأن محمد الشناوي.

حسام حسن يوضح حقيقة تصريحاته عن محمد الشناوي

وتحدث المدير الفني لمنتخب مصر عن الجدل الذي أثير حول تصريحاته السابقة بشأن محمد الشناوي، موضحًا أن حديثه تم فهمه بصورة غير صحيحة، وأنه لم يكن يقصد التقليل من حارس الأهلي أو أي لاعب آخر داخل صفوف المنتخب.

وقال حسام حسن خلال المؤتمر الصحفي: "تصريحاتي عن محمد الشناوي تم فهمها بشكل خاطئ، أحترم الجميع، وقلت وقتها إن الشناوي كان مصابًا في الكتف".

وأضاف المدير الفني للفراعنة: "لا أقصد التقليل من أي فرد، جميعهم أشقائي وأبنائي، ومحمد الشناوي من اللاعبين الذين أخلصوا للمنتخب، وأثق فيه وفي جميع حراس المرمى".

وأكد حسام حسن أن علاقته بلاعبي المنتخب تقوم على التقدير والاحترام، مشددًا على أهمية جميع العناصر الموجودة في صفوف الفراعنة، سواء اللاعبين المشاركين في المعسكر الحالي أو الغائبين عن القائمة.

موقف محمد صلاح قبل مواجهة جنوب السودان

وتحدث حسام حسن أيضًا عن موقف محمد صلاح، قائد منتخب مصر، وغيابه عن مباراة جنوب السودان، مؤكدًا أن عدم مشاركة اللاعب لا ترتبط بوجود أزمة داخل المنتخب.

وأوضح أن محمد صلاح سبق له عدم المشاركة في مباريات أقيمت على ملاعب من النجيل الصناعي، مشيرًا إلى مواجهتي كاب فيردي وموريتانيا، ومؤكدًا أن الأمر مرتبط بظروف الملعب والحفاظ على اللاعب.

وقال حسام حسن: "ليست المرة الأولى التي لن يلعب فيها محمد صلاح على ملعب نجيل صناعي، سبق ولم يشارك أمام كاب فيردي وموريتانيا، هذا هو الوضع، لا نريد اختلاق مشاكل، نحن لا نعاني من أي مشاكل".

وأضاف: "نحن نعيش علاقة بها حب واحترام وصداقة، والدليل إننا شرفنا الكرة الإفريقية والعربية في كأس العالم".

حسام حسن: جاهزون لظروف مباراة جنوب السودان

وشدد المدير الفني لمنتخب مصر على جاهزية فريقه للتعامل مع مختلف الظروف خلال مواجهة جنوب السودان، سواء فيما يتعلق بأرضية الملعب أو درجات الحرارة.

وقال حسام حسن: "نحن مستعدون لكل شيء، وعلى أي ملعب، ولا نقلق من ملعب المباراة أو من درجة الحرارة، عندنا درجة حرارة عالية في مصر أيضًا".

وأكد مدرب الفراعنة احترامه الكامل لمنتخب جنوب السودان، موضحًا أن الجهاز الفني تابع مبارياته قبل المواجهة، وأن المنتخب المنافس يمتلك عناصر تستحق الاحترام.

وأضاف: "نحترم منتخب جنوب السودان، وشاهدنا مبارياته، وهو منتخب جدير بالاحترام، وإن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية أمامهم".

حسام حسن يتحدث عن بداية مشوار التصفيات

وعن تقييمه لبداية منتخب مصر في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027، أوضح حسام حسن أنه راضٍ عن أداء الفريق في المباراة الأولى، رغم أن المنتخب كان يسعى لتحقيق الفوز.

وقال: "أنا راضٍ عن المباراة الأولى لأن الأندية كلها كانت في بداية موسم، بالتأكيد كنا نريد تحقيق الفوز، لكنها كرة القدم، والوصول لكأس الأمم يتطلب تجميع نقاط، وإن شاء الله نصل للبطولة".

وأشار المدير الفني إلى جاهزية جميع اللاعبين، ومن بينهم حمزة عبد الكريم، مؤكدًا أن الجهاز الفني يثق في المجموعة الموجودة بالمعسكر قبل مواجهة جنوب السودان.

إشادة بلاعبي منتخب مصر

وحرص حسام حسن على توجيه رسالة تقدير إلى لاعبي منتخب مصر، سواء الموجودين في المعسكر أو الغائبين عن المباراة المقبلة.

وقال: "أنا سعيد باللاعبين، وكل التقدير والاحترام للجميع، سواء المتواجدين أو الغائبين مثل صلاح بسبب الملعب، من أجل الحفاظ عليه، مثلما فعلنا في كل المباريات السابقة التي أقيمت على ملعب نجيل صناعي".

كما أشاد المدير الفني بلاعبين آخرين، من بينهم محمد هاني، مؤكدًا تقديره للعناصر التي تمثل منتخب مصر، ومشيرًا إلى أهمية التركيز على المباراة المقبلة بدلًا من الدخول في أزمات أو جدل خارج الملعب.

منتخب مصر يستعد لمواجهة جنوب السودان

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة جنوب السودان في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2027، حيث يسعى الفراعنة إلى مواصلة مشوارهم في التصفيات وتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب المنافس.

ويركز الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على تجهيز اللاعبين للتعامل مع ظروف المباراة، في ظل إقامة اللقاء على ملعب من النجيل الصناعي وارتفاع درجات الحرارة.

وتأتي تصريحات حسام حسن قبل المواجهة المرتقبة لتضع حدًا للجدل الذي أثير حول موقفه من محمد الشناوي، وكذلك الحديث عن وجود أزمة مع محمد صلاح، مؤكدًا أن تركيز المنتخب ينصب على المباراة والاستعداد لها، مع التأكيد على احترام جميع اللاعبين والمنتخبات المنافسة.