مروة نصير عن هند صبري: "عايزة أتجوز" من أقرب الأعمال لقلبي.. ونجمة متواضعة ومفيش غرور في حياتها

تحدثت الفنانة مروة نصير عن عدد من المحطات الفنية التي تركت أثرًا خاصًا في مشوارها، مشيرة إلى أن مسلسل «عايزة أتجوز» الذي جمعها بالنجمة هند صبري، يعد من أقرب الأعمال إلى قلبها، لما حملته التجربة من أجواء مميزة وتعاون إنساني وفني ترك لديها ذكريات خاصة.

وأشادت مروة نصير بالفنانة هند صبري، مؤكدة أنها من النجمات اللاتي يتمتعن بقدر كبير من التواضع والبساطة في التعامل، ولا يعرف الغرور طريقًا إلى شخصيتها، رغم المكانة الفنية الكبيرة التي وصلت إليها.

وقالت مروة نصير إن هند صبري تتعامل مع جميع من حولها بمحبة واحترام، وتحرص دائمًا على أن تكون قريبة من زملائها وأصدقائها، لافتة إلى أن علاقتها بها لم تتوقف عند حدود العمل، وإنما امتدت إلى صداقة ومواقف إنسانية تقدرها وتعتز بها.

وأضافت أن هند صبري من الشخصيات التي تجدها دائمًا بجوار أصدقائها، وتساندهم وتقف إلى جانبهم في المواقف المختلفة، مؤكدة أنها شخصية «صاحبة صاحبتها»، وتتعامل مع من تحبهم بروح جميلة، وتحرص على أن تكون سندًا لهم «كتف بكتف».

وأوضحت مروة نصير أن ما يميز هند صبري بالنسبة لها ليس فقط موهبتها وحضورها الفني، وإنما أيضًا شخصيتها الإنسانية، قائلة إن النجومية الحقيقية تظهر في تعامل الفنان مع من حوله، وهو ما وجدته بوضوح في هند صبري خلال فترة تعاونهما.

وتملك مروة نصير رصيدًا من المشاركات الفنية التي جمعتها بعدد من أبرز نجوم السينما والدراما، إذ تعاونت مع الزعيم عادل إمام من خلال مسلسلي «فلانتينو» و«العراف»، في تجربتين ضمن مشوارها الفني.

وكما شاركت الفنان محمد سعد في مسلسل «شمس الأنصاري»، وتعاونت مع الفنانة وفاء عامر في مسلسل «كاريوكا»، إلى جانب مشاركتها في فيلم «احكي يا شهرزاد» مع النجمة منى زكي.

وضمت قائمة أعمالها أيضًا مسلسل «الشحرورة» مع الفنانة كارول سماحة، ومسلسل «إسماعيل يس.. أبو ضحكة جنان» مع الفنان أشرف عبد الباقي، ومسلسل «عايزة أتجوز» مع الفنانة هند صبري، ومسلسل «منتهى العشق» مع الفنان مصطفى قمر، إلى جانب عدد من الأعمال الفنية الأخرى.

وكانت آخر أعمال الفنانة مروة نصير المسرحية «زقاق المدق»، التي عرضت على مسرح البالون قبل نحو 5 سنوات، تحت رعاية وإشراف وزارة الثقافة وقطاع شؤون الإنتاج الثقافي والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وشاركت الفنانة مروة نصير في بطولة مسرحية «زقاق المدق» إلى جانب عدد كبير من الفنانين، من بينهم النجمة دنيا عبد العزيز، أمل رزق، نهال عنبر، محسن محيي الدين، كريم الحسيني، ضياء عبد الخالق، بهاء ثروت، أحمد صادق، حسان العربي، مراد فكري وغيرهم والعمل رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، ومن استعراضات وإخراج عادل عبده.