التموين تعلن أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو.. الرغيف يبدأ من جنيه

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار العمل بأحكام التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، الخاص بتنظيم إنتاج وتداول الخبز السياحي الحر والخبز الفينو، بما يتضمن تحديد الأوزان والأسعار المقررة للبيع للمواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة التزام جميع المخابز السياحية والإفرنجية بالأسعار والأوزان المحددة، مع الإعلان عنها بشكل واضح داخل المخابز، وعدم بيع الخبز بأوزان أقل أو بأسعار تتجاوز الحدود المقررة.

أسعار الخبز السياحي في مصر

حدد التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026 الحد الأقصى لأسعار الخبز السياحي الحر وفقًا لوزن الرغيف، وذلك على النحو التالي:

رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا: بسعر جنيهين.

بسعر جنيهين. رغيف الخبز السياحي وزن 60 جرامًا: بسعر 1.5 جنيه.

بسعر 1.5 جنيه. رغيف الخبز السياحي وزن 40 جرامًا: بسعر جنيه واحد.

وتأتي هذه الأسعار في إطار تنظيم عملية إنتاج وبيع الخبز السياحي الحر، بما يضمن ارتباط السعر بالوزن المحدد للرغيف، ويتيح للمستهلك معرفة السعر المستحق قبل الشراء.

أسعار الخبز الفينو والأوزان المحددة

كما تضمن التوجيه الوزاري تحديد أسعار وأوزان الخبز الفينو الذي تنتجه المخابز الإفرنجية والسياحية.

وجاءت الأسعار المقررة للخبز الفينو كالتالي:

رغيف الفينو وزن 50 جرامًا: بسعر جنيهين.

بسعر جنيهين. رغيف الفينو وزن 40 جرامًا: بسعر 1.5 جنيه.

بسعر 1.5 جنيه. رغيف الفينو وزن 30 جرامًا: بسعر جنيه واحد.

وشددت وزارة التموين على ضرورة التزام المخابز بالأوزان المحددة لكل فئة سعرية، وعدم طرح أرغفة بأوزان مخالفة لما نص عليه التوجيه الوزاري.

حملات رقابية على المخابز المخالفة

وقال وزير التموين إن الحملات الرقابية التي تنفذها الوزارة ومديريات التموين والتجارة الداخلية في مختلف المحافظات رصدت بعض المخالفات المتعلقة بالأوزان والأسعار المحددة للخبز السياحي والفينو.

وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخابز التي يثبت مخالفتها للقرارات المنظمة، مؤكدًا استمرار أعمال التفتيش والرقابة لضبط الأسواق.

ووجه الدكتور شريف فاروق قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين بالمحافظات بتكثيف الحملات على المخابز السياحية والإفرنجية، مع استمرار المرور الدوري للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة.

التموين تحذر من نقص وزن الخبز

وأكد وزير التموين أن الوزارة لن تتهاون مع المخالفات المرتبطة بنقص أوزان الخبز أو البيع بأعلى من الأسعار المحددة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية للمخابز في مختلف المحافظات.

وتستهدف الإجراءات الرقابية التأكد من التزام المخابز بالضوابط المنظمة لإنتاج وتداول الخبز السياحي والفينو، إلى جانب ضمان إعلان الأسعار والأوزان بصورة واضحة أمام المواطنين.

وتشمل الرقابة متابعة مدى مطابقة وزن الرغيف للسعر المعلن، باعتبار أن التوجيه الوزاري يربط السعر بوزن محدد لكل نوع من أنواع الخبز.

مطالبة المخابز بإعلان الأسعار للمواطنين

ودعت وزارة التموين والتجارة الداخلية أصحاب المخابز السياحية والإفرنجية إلى الالتزام الكامل بما ورد في التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، مع وضع الأسعار والأوزان المقررة في مكان واضح داخل المخبز.

وأكدت الوزارة أهمية التزام أصحاب المخابز بالأسعار الرسمية وعدم تحميل المواطنين أي زيادات غير مقررة، مع ضرورة تقديم الخبز بالأوزان المحددة لكل فئة.

كما طالبت المواطنين بالانتباه إلى وزن الرغيف والسعر المعلن عند شراء الخبز السياحي أو الفينو، والإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها.

طرق الإبلاغ عن مخالفات أسعار الخبز

وأوضحت وزارة التموين أن المواطنين يمكنهم تقديم شكاوى بشأن مخالفات أسعار وأوزان الخبز السياحي والفينو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء على الخط الساخن 16528.

كما يمكن تقديم البلاغات المتعلقة بالمخالفات إلى جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن 19588.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع استمرار وزارة التموين ومديرياتها في متابعة المخابز السياحية والإفرنجية، للتأكد من تطبيق الأسعار والأوزان المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وبحسب التوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، يبدأ سعر الخبز السياحي الحر من جنيه واحد للرغيف وزن 40 جرامًا، بينما يصل إلى جنيهين للرغيف وزن 80 جرامًا، في حين يبدأ سعر الخبز الفينو من جنيه للرغيف وزن 30 جرامًا، ويصل إلى جنيهين للرغيف وزن 50 جرامًا.