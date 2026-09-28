تأجيل استئناف المتهمات في قضية الطالبة كارما إلى 19 أكتوبر

قررت محكمة مستأنف القاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل نظر استئناف المتهمات الثلاث في قضية الاعتداء على الطالبة كارما داخل إحدى المدارس الدولية بمنطقة التجمع الخامس، إلى جلسة 19 أكتوبر المقبل، وذلك للاطلاع وتقديم المستندات واستكمال عناصر القضية.

ويأتي قرار تأجيل استئناف المتهمات في قضية الطالبة كارما لحين ورود التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها، بما يسمح للمحكمة بالاطلاع على تفاصيل الإصابات المثبتة في الأوراق، قبل الفصل في الاستئناف وفقًا لما ستقدمه أطراف القضية من مستندات ودفوع.

تأجيل استئناف المتهمات في قضية كارما

وتنظر محكمة مستأنف القاهرة الاستئناف المقدم من المتهمات الثلاث على الأحكام الصادرة بحقهن في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية الطالبة كارما، والتي تعود تفاصيلها إلى واقعة اعتداء داخل مدرسة دولية شهيرة بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

ومن المقرر أن تشهد جلسة 19 أكتوبر المقبل استكمال إجراءات نظر الاستئناف، في ضوء التقرير الطبي المنتظر والمستندات التي ستقدمها أطراف القضية، وذلك قبل اتخاذ المحكمة قرارها بشأن الأحكام محل الطعن.

أحكام محكمة الطفل في قضية الطالبة كارما

وكانت محكمة الطفل بالأميرية قد أصدرت في وقت سابق أحكامًا بحق المتهمات الثلاث على خلفية واقعة الاعتداء على الطالبة كارما.

وقضت المحكمة بحبس الطالبة المعروفة باسم «راوية» لمدة عام، فيما قضت بحبس شقيقتها لمدة 6 أشهر، إلى جانب توقيع عقوبة الخدمة العامة على المتهمة الثالثة.

وتأتي جلسة الاستئناف في إطار الإجراءات القانونية المتاحة للمتهمات للطعن على الأحكام الصادرة بحقهن، بينما تنتظر القضية استكمال المستندات والتقارير المطلوبة أمام المحكمة.

والد كارما يتحدث عن الإصابات

وكان أحمد تيسير، والد الطالبة كارما، قد تحدث في تصريحات سابقة عن الحالة الصحية لابنته، مشيرًا إلى أنه اصطحبها إلى مصلحة الطب الشرعي بعد تدهور حالتها.

وبحسب ما نقله والد الطالبة، أظهر الفحص وجود اعوجاج في عظمة الأنف، مع الإشارة إلى احتياجها لتدخل جراحي.

وقال والد كارما، في تصريحات نقلها موقع «تليجراف مصر»، إن الطبيب أكد، بعد مرور نحو 3 أشهر على الواقعة، وجود كسر في الأنف والحاجة إلى إجراء عملية جراحية.

كما تحدث عن محاولات للصلح بين الأسرتين، موضحًا أن أسرة الطالبة الأخرى عرضت الصلح من خلال أشخاص، بينما أشار إلى أن ابنته لم تتلق اعتذارًا مباشرًا من الطالبة المعتدية، وفق روايته.

شكوى ضد إدارة المدرسة

وفي تطور آخر مرتبط بالقضية، تقدم دفاع الطالبة كارما، وفقًا لما ورد في التقرير الأصلي، بطلب رسمي إلى المحامي العام لفتح تحقيق مع إدارة المدرسة، على خلفية اتهامات بالإهمال والتقصير في التعامل مع الواقعة.

كما حصل موقع «تليجراف مصر» على نسخة من شكوى رسمية تقدم بها ولي أمر الطالبة إلى وزير التربية والتعليم، تضمنت اتهامات لإدارة المدرسة بالتقصير والإهمال، إلى جانب ذكر أسماء الطالبات المتهمات في الواقعة.

وبحسب الشكوى، فإن الواقعة حدثت في 15 يناير 2025 داخل حرم المدرسة، وأسفرت، وفق ما ورد فيها، عن إصابة الطالبة بكسر في عظمة الأنف وجروح في فروة الرأس وكدمات في مناطق متفرقة من الجسم، فضلًا عن اتهامات بتعرضها للسب والقذف.

اتهامات لإدارة المدرسة بالتقصير

وتضمنت الشكوى المقدمة من ولي أمر الطالبة اتهامات لإدارة المدرسة والمشرفين بالتأخر في التدخل عقب وقوع الحادث، وعدم تقديم الإسعافات الأولية أو نقل الطالبة إلى المستشفى، وفق ما ورد في الشكوى.

وأشار ولي الأمر إلى أن معرفة الأسرة بتفاصيل الواقعة جاءت من زميلات ابنته، كما تضمنت الشكوى اتهامات لإدارة المدرسة بعدم إجراء تحقيق داخلي وتسليم الأدلة للجهات المختصة، وهي أمور تظل محل نظر الجهات المعنية وفق الإجراءات القانونية.

وطالب ولي الأمر باتخاذ إجراءات تجاه إدارة المدرسة، مستندًا في شكواه إلى القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 الخاص بالتعليم الخاص، كما طالب بإيقاف مديرة المدرسة عن العمل.

موعد جلسة استئناف قضية كارما

وبذلك، حددت محكمة مستأنف القاهرة يوم 19 أكتوبر المقبل موعدًا لاستكمال نظر استئناف المتهمات الثلاث في قضية الطالبة كارما، مع انتظار التقرير الطبي واستكمال تقديم المستندات.

وتبقى القضية أمام المحكمة في مرحلة الاستئناف، بينما ينتظر أطرافها ما ستسفر عنه الإجراءات والمستندات والتقارير المقدمة خلال الجلسة المقبلة، تمهيدًا لاتخاذ المحكمة قرارها بشأن الاستئناف.