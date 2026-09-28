القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد جنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب جنوب السودان التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بكينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة من 19 يونيو حتى 17 يوليو 2027 بمشاركة 24 منتخبا.

لا بديل أمام منتخب مصر سوي تحقيق نتيجة طيبة أمام منتخب جنوب السودان خارج الديار في المواجهة التي تجمعهما في الجولة الثانية من التصفيات والمقررة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، وذلك بعد تعادله في الجولة الأولي للتصفيات أمام نظيره المنتخب الأنجولي بدون أهداف.

موعد مباراة مصر ضد جنوب السودان

يلتقي منتخب مصر ضد نظيره منتخب جنوب السودان ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بكينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة من 19 يونيو حتى 17 يوليو 2027 ، تنطلق المباراة عصرغد الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر الجاري في جوبا، في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب السودان

يمكنك متابعة قمة منتخب مصر ضد نظيره منتخب جنوب السودان ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقررإقامتها بكينيا وتنزانيا وأوغندا في الفترة من 19 يونيو حتى 17 يوليو 2027 ، والمقررة مساء غد الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر الجاري في جوبا، في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة ، عبر قنوات بي إن سبورتس الناقلة لمباريات التصفيات الأفريقية.

مصر ضد جنوب السودان

تشكيل مصر المتوقع ضد جنوب السودان

يرصد الموجز، تشكيل منتخب مصرالمتوقع ضد منتخب جنوب السودان حيث من المنتظرأن يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبدالمجيد ، أحمد فتوح

خط الوسط: مروان عطية ، إمام عاشور، مهند لاشين

خط الهجوم: هيثم حسن ، عمر مرموش ، مصطفي زيكو.

تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب جنوب أفريقيا وديا خلال فترة التوقف الدولي الحالية، تنطلق المواجهة مساء 4 أكتوبر المقبل على ملعب استاد القاهرة، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن تشهد تلك المواجهة الدفع بأكثر من عنصر جديد لإكسابهم الخبرة الدولية وكذلك إراحة عدد من العناصر الأساسية لتجنب الاجهاد عقب المشاركة في مواجهتي أنجولا وجنوب السودان.

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