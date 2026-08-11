منتخب مصر يستعد لتصفيات أمم أفريقيا 2027.. تعرف على مواعيد المباريات ونظام التأهل

يبدأ منتخب مصر مرحلة جديدة من التحضيرات خلال شهر سبتمبر المقبل، استعدادًا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027، وسط ترقب من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن لموعد انطلاق المعسكر المقبل وانضمام اللاعبين.

ويستعد الفراعنة لخوض أولى مبارياتهم الرسمية بعد المشاركة في كأس العالم 2026، حيث يسعى المنتخب الوطني إلى تحقيق بداية قوية في مشوار التصفيات وحسم بطاقة التأهل مبكرًا.



موعد أول معسكر لمنتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027



من المقرر أن يقام أول تجمع لمنتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي الممتدة من 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026، وهي فترة استثنائية سمح بها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لمنح المنتخبات وقتًا أطول للاستعداد للمباريات الرسمية.

ويستغل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن المعسكر في تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا، إلى جانب إمكانية خوض مباراة ودية، قبل استكمال مشوار التصفيات خلال فترات التوقف الدولي التالية.



مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027



يخوض منتخب مصر 6 مباريات خلال التصفيات، وجاء جدول المواجهات على النحو التالي:

الجولة الأولى: مصر ضد أنجولا.

الجولة الثانية: مصر ضد جنوب السودان.

موعد الجولتين: من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

ثم يواصل المنتخب مشواره في نوفمبر:

الجولة الثالثة: مصر ضد مالاوي.

الجولة الرابعة: مصر ضد مالاوي.

موعد الجولتين: من 9 إلى 17 نوفمبر 2026.

ويختتم الفراعنة مشوار التصفيات في مارس 2027



الجولة الخامسة: مصر ضد أنجولا.

الجولة السادسة: مصر ضد جنوب السودان.

موعد الجولتين: من 22 إلى 30 مارس 2027.



موعد انطلاق كأس أمم أفريقيا 2027



تنطلق منافسات كأس أمم أفريقيا 2027 يوم 19 يونيو 2027، على أن تقام المباراة النهائية يوم 17 يوليو 2027.

وتستضيف البطولة ثلاث دول هي كينيا وأوغندا وتنزانيا، في نسخة تاريخية تشهد إقامة منافسات كأس الأمم الأفريقية في ثلاث دول للمرة الأولى في تاريخ البطولة.



نظام تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027



تقام تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 على مدار ثلاث فترات ضمن أجندة المباريات الدولية للفيفا.

ويشارك في التصفيات 48 منتخبًا، جرى تقسيمها إلى 12 مجموعة، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

أما المجموعات التي تضم أحد المنتخبات المستضيفة للبطولة، فقد تشهد تأهل منتخب إضافي وفقًا للوائح التصفيات.

منتخب مصر يستهدف التأهل المبكر

ويأمل الجهاز الفني لمنتخب مصر في استغلال المباريات الأولى لتحقيق نتائج إيجابية تمنح الفراعنة أفضلية مبكرة في المجموعة، وتجنب الدخول في حسابات معقدة خلال الجولات الأخيرة.

وتتجه الأنظار إلى معسكر سبتمبر المقبل، الذي يمثل البداية الرسمية لمشوار منتخب مصر نحو كأس أمم أفريقيا 2027، وسط طموحات كبيرة بحجز بطاقة التأهل والمنافسة بقوة على اللقب القاري.

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