حقيقة انتقال عبدالله السعيد إلى المصري البورسعيدي بعد رحيله عن الزمالك

تزايد الحديث خلال الساعات الأخيرة عن مستقبل عبدالله السعيد، لاعب الزمالك السابق، بعد فسخ تعاقده مع النادي، وسط أنباء ربطت اسم اللاعب بالانتقال إلى صفوف المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسم أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، حقيقة ما تردد بشأن وجود مفاوضات بين عبدالله السعيد ونادي المصري البورسعيدي، كاشفًا موقف النادي من التعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي.

المصري البورسعيدي ينفي التفاوض مع عبدالله السعيد

وأكد أحمد حسن عدم وجود اهتمام من جانب إدارة المصري البورسعيدي بالتعاقد مع عبدالله السعيد في الانتقالات الصيفية الحالية، لينفي بذلك الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول إمكانية انتقال اللاعب إلى الفريق البورسعيدي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خاص.. المصري البورسعيدي ينفي اهتمامه بالتعاقد مع عبدالله السعيد في الميركاتو الصيفي».

ويأتي هذا النفي في الوقت الذي يبحث فيه عبدالله السعيد عن وجهته المقبلة، عقب انتهاء علاقته بنادي الزمالك، الأمر الذي فتح الباب أمام العديد من التكهنات بشأن النادي الذي سيحصل على خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة.

فسخ عقد عبدالله السعيد مع الزمالك

وكان وكيل أعمال عبدالله السعيد قد أعلن رسميًا فسخ تعاقد اللاعب مع نادي الزمالك، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووجّه وكيل اللاعب رسالة إلى نادي الزمالك عقب إنهاء التعاقد، قائلًا: «كل التوفيق لنادي الزمالك فيما هو قادم».

وجاء قرار فسخ التعاقد ليضع حدًا لمسيرة عبدالله السعيد مع القلعة البيضاء، ويجعل اللاعب متاحًا أمام إمكانية الانتقال إلى نادٍ جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مستقبل عبدالله السعيد بعد الرحيل عن الزمالك

ويُعد مستقبل عبدالله السعيد من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام جماهير الكرة المصرية خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل خبرة اللاعب الكبيرة وامتلاكه مسيرة حافلة مع عدد من الأندية المصرية.

ومع نفي المصري البورسعيدي وجود اهتمام رسمي بالتعاقد معه، تظل وجهة عبدالله السعيد المقبلة غير محسومة حتى الآن، في انتظار ما ستسفر عنه تحركات اللاعب وإدارة أعماله خلال الأيام المقبلة.

ويبحث اللاعب عن خطوة جديدة في مسيرته، بعدما أصبح خارج حسابات الزمالك عقب فسخ التعاقد بين الطرفين، بينما تتجه الأنظار إلى الأندية التي قد تدخل في مفاوضات لضمه قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

هل ينتقل عبدالله السعيد إلى نادٍ آخر؟

ورغم انتشار العديد من الأنباء حول مستقبل عبدالله السعيد وربطه بعدد من الأندية، فإن المعلومة المؤكدة حتى الآن تتمثل في نفي نادي المصري البورسعيدي اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التطورات بشأن مستقبل عبدالله السعيد، خاصة مع استمرار فترة الانتقالات الصيفية، والتي تمنح اللاعب فرصة لحسم وجهته الجديدة.

ويترقب جمهور الكرة المصرية الإعلان عن النادي الذي سيحصل على خدمات عبدالله السعيد، خصوصًا أن اللاعب يمتلك خبرات كبيرة يمكن أن تمثل إضافة لأي فريق يسعى للتعاقد معه.

وبذلك، فإن الأنباء المتداولة بشأن انتقال عبدالله السعيد إلى المصري البورسعيدي لا تستند إلى مفاوضات معلنة، بعدما كشف أحمد حسن نفي النادي البورسعيدي وجود اهتمام بضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي.

وفي الوقت نفسه، أصبح عبدالله السعيد لاعبًا يبحث عن نادٍ جديد بعد إعلان فسخ تعاقده مع الزمالك، لتبقى وجهته المقبلة محل ترقب خلال الفترة القادمة.