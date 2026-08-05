موعد مباراتي الأهلي ضد الزمالك وبيراميدز في دوري 2026-2027

أسفرت قرعة بطولة الدوري المصري لموسم 2026-2027، عن مواجهات نارية في مقدمتها قمة الأهلي ضد الزمالك ومواجهات مرتقبة للأهلي ضد بيراميدز والمصري البورسعيدى.

من ناحية أخري يختتم الأهلي مواجهاته الودية بالقاهرة أمام فريق بترول أسيوط، اليوم الأربعاء استعدادا للموسم الكروي الجديد 2026-2027، كما تقرر مواجهة الفريق لنظيره فريق برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر.

وقد حقق فريق الأهلي الفوز في مباراته الأولي تحت قيادة مديره الفني الجديد المغربي حسين عموته في افتتاح مبارياته الودية ضد نظيره فريق النصر بنتيجة 5-1 قبل أن يحقق الفوز علي لافينا بنتيجة 7-1.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في قمة الدوري

ومن المقرر أن يلتقي فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي بنظيره الزمالك، في الجولة السادسة من جولات بطولة الدورى، و المقرر لها يوم 11 أكتوبر القادم باستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز

من المقرر أن يلتقي فريق كرة القدم الأول بنادي الأهلي، بنظيره بيراميدز في الجولة التاسعة من جولات بطولة الدورى، و المقرر لها يوم 23 نوفمبر القادم باستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي ضد بترول أسيوط

يواجه فريق الأهلي نظيره فريق بترول أسيوط في الثامنة مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس الجاري، وذلك ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد 2026-2027، ويشهد اللقاء الظهور الأول للاعبين الدوليين مع الفريق.

وتعد هذه المباراة التجربة الأخيرة للأهلي قبل السفر إلى معسكر إسبانيا، ويبحث الأهلي عن فريقين من دوري الدرجة الثانية فى إسبانيا لمواجهتهما خلال معسكر الفريق الذي سيُقام خلال الفترة من 6 حتى 20 أغسطس الجاري، بعد إلغاء وديتي المارد الأحمر أمام إسبانيول وجيرونا الإسبانيين.

الأهلي ضد الزمالك

موعد انطلاق بطولة الدوري

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة انطلاق النسخة الجديدة من الدوري المصري لموسم 2026-2027 يوم 21 أغسطس الجاري علي أن تُقام المرحلة الأولى بمشاركة جميع الأندية، ثم يُقسم الفرق في المرحلة الثانية إلى مجموعتين: الأولى هي "مجموعة البطل" وتضم 6 فرق، بينما تضم المجموعة الثانية 14 فريقًا، يهبط أربعة منها إلى القسم الثاني "دوري المحترفين".

موعد أول إيقاف للدوري

يرصد الموجز، موعد أول إيقاف لبطولة الدوري حيث تقرر إيقاف مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم 20 سبتمبر المقبل؛ لإتاحة الفرصة لمعسكر المنتخب الأول بقيادة حسام حسن، وذلك ضمن الاستعدادات لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027.

يأتي ذلك بعد إنجاز منتخب مصر في كأس العالم 2026، والتي ودعها من دور الـ 16 عقب الهزيمة أمام الأرجنتين بنتيجة (3-2)، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "مرسيدس بنز" بمدينة أتلانتا الأمريكية.

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