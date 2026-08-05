نائب محافظ بني سويف يُشارك في الإعداد لمشروع قانون مُوّحد للإدارة المحلية

تنظمها وزارة التنمية المحلية:

شارك السيد "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، في فعاليات ورش العمل الإقليمية التي تنظمها وزارة التنمية المحلية والبيئة ، بمحافظة الفيوم، ضمن الإعداد لمشروع قانون مُوحد للإدارة المحلية، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، الدكتور محمد جبر نائب محافظ المنيا، الدكتور إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، ومن وزارة التنمية المحلية والبيئة: الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير للمشروعات القومية، الدكتور محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفنى.

تضمنت ورشة العمل التي عقدت بأحد الفنادق بمدينة الفيوم عددا من الجلسات واللقاءات الحوارية، شملت استعراض واف لمقارنة بين مسودات قانون الإدارة المحلية، والأسباب السياسيةوالتشريعية حول إعداد قانون جديد للإدارة المحلية، والمقترحات والتعديلات ذات الصلة بمشروع القانون، بجانب عرض الهياكل التنةزظيمية لوحدات الإدارة المحلية على مستوى القرى والمراكز.

ثم اختتمت الورشة بعقد نقاش مفتوح، وفتح باب الحوار حول اتساق تلك الإصلاحات مع نصوص مواد الدستور وبرنامج عمل الحكومة ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وأيضاً مواكبة التوسع العمراني والتعامل مع التحديات الراهنة ومراعاة التطورات العالمية في مجال ونظم الإدارة العامة والإدارة المحلية.

من جهته أكد نائب محافظ بني سويف، أهمية عقد هذه الورشة، التي تأتي في إطار جهود الدولة للنهوض والارتقاء بمستوى ومنظومة الخدمات العامة وتفعيل اللامركزية في كافة الجوانب الإدارية والمالية والاقتصادية، وبما يتواكب مع رؤية مصر التنموية،من خلال تمكين الوحدات المحلية من إدارة مواردها الذاتية المحلية ومراجعة اللوائح التنظيمية لأنشطة ومصادر الإيرادات المحلية بما يعزز من الاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين.

وكان محافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم، قد استقبل بمكتبه في وقت سابق من اليوم، السيد"بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، والدكتور محمد جبر نائب محافظ المنيا، وفي حضور الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، قبيل بدء فعاليات ورشة العمل، والتي يتم عقدها على مدار يومين، وشهدت "أمس" مشاركة سكرتيري عموم المحافظات الأربع، وتختتم اليوم بنواب المحافظين.