بيان هام من ناتجاس بشأن احتساب فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي لإحدى الوحدات السكنية

التزامًا من شركة ناتجاس بالشفافية والمصداقية في تعاملها مع عملائها، توضح الشركة الحقائق المتعلقة بما نُشر مؤخرًا في إحدى وسائل الإعلام بشأن احتساب فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي لإحدى الوحدات السكنية.

فور تلقي الاستفسارات الإعلامية، أجرت الشركة مراجعة شاملة للواقعة محل النشر. وقد تبين أن الشكوى تتعلق بوحدة سكنية واحدة مغلقة لا يتواجد بها العميل بصورة منتظمة، ولا تمثل ظاهرة عامة أو خللًا في منظومة احتساب الفواتير.

عند تعذر الوصول إلى العداد وإجراء القراءة الفعلية، كما قد يحدث في الوحدات المغلقة، يتم احتساب استهلاك تقديري بصورة مؤقتة، وفقًا للإجراءات المنظمة والمتبعة في هذا الشأن.

وبمجرد إتاحة الوحدة وتمكن الشركة من إجراء القراءة الفعلية للعداد، تتم مراجعة الاستهلاك وتسوية أي فروق وفقًا للقراءة المسجلة والتعريفات المعتمدة من الجهات المختصة، مع إخطار العميل بنتيجة المراجعة.

وفي الحالة محل النشر، تمت مراجعة الفاتورة وتسويتها بالكامل فور توافر القراءة الفعلية للعداد، وفقًا للاستهلاك المسجل والتعريفات المعتمدة.

طلبت شركة ناتجاس من الجهة الناشرة تزويدها ببيانات أي حالات إضافية مماثلة، حتى يتسنى فحصها والتعامل معها بالجدية والشفافية ذاتها. وحتى تاريخ إصدار هذا البيان، لم تتلقَّ الشركة أي بيانات إضافية يمكن الاستناد إليها للتحقق من وجود حالات أخرى؛ ومن ثم، لا يوجد ما يبرر تعميم هذه الواقعة الفردية باعتبارها مؤشرًا على وجود مشكلة عامة في المنظومة.

وتؤكد شركة ناتجاس احترامها الكامل لدور وسائل الإعلام في خدمة المصلحة العامة، مع أهمية تحري الدقة والتحقق من المعلومات والرجوع إلى المصادر المعنية قبل النشر، بما يضمن عرض الوقائع بصورة متكاملة ومتوازنة وموضوعية.

وتجدد الشركة التزامها بتقديم خدماتها بأعلى معايير المهنية والشفافية، والاستجابة لأي استفسار أو شكوى من خلال قنوات التواصل الرسمية التالية: الخط الساخن لخدمة العملاء: 19390 رقم الطوارئ على مدار الساعة: 19990 والبريد الإلكتروني: [email protected] أو الموقع الإلكتروني: www.natgas.com.eg