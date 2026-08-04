تعيين الدكتور أحمد رفعت مديرًا لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد رفعت مديرًا لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، في إطار توجه وزارة الصحة والسكان نحو الدفع بالقيادات الشابة والاستفادة من الكفاءات القادرة على تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

ويأتي القرار ضمن خطة الوزارة لتحديث منظومة الإدارة الصحية في مختلف المحافظات، من خلال اختيار قيادات تمتلك خبرات علمية وإدارية في مجالات الحوكمة والجودة وإدارة المؤسسات الصحية، بما يسهم في تحسين الأداء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع الصحي.

الدكتور أحمد رفعت.. مسيرة علمية وخبرات متنوعة

يُعد الدكتور أحمد رفعت من أبرز القيادات الشابة الواعدة بوزارة الصحة والسكان، حيث تخرج في كلية طب الأسنان بجامعة طنطا عام 2007، وحرص منذ بداية مسيرته المهنية على تطوير مهاراته العلمية والإدارية عبر الحصول على العديد من المؤهلات والدبلومات المتخصصة.

واهتم الدكتور أحمد رفعت بتعزيز خبراته في مجالات الإدارة الصحية والتخطيط المؤسسي، الأمر الذي ساعده على تولي عدد من المسؤوليات الإدارية داخل وزارة الصحة، واكتساب خبرات عملية في تطوير الأداء والرقابة المؤسسية.

مؤهلات أكاديمية تدعم الإدارة الصحية

حصل الدكتور أحمد رفعت على دبلوم إدارة المستشفيات من جامعة المنوفية، كما نال دبلوم إدارة الجودة الشاملة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2016، إلى جانب حصوله على درجة ماجستير إدارة الأعمال (MBA) من جامعة إسلسكا الفرنسية.

وتعكس هذه المؤهلات اهتمامه بتطوير قدراته في الإدارة الحديثة وتطبيق نظم الجودة والحوكمة داخل المؤسسات الصحية، بما يواكب خطط الدولة لتطوير قطاع الصحة.

خبرات في الحوكمة والابتكار

ضمن مسيرته المهنية، أتم الدكتور أحمد رفعت البرنامج التدريبي المتخصص في حوكمة الصحة والابتكار، الذي نُفذ بالتعاون بين كلية ثاندر بيرد للإدارة الدولية بجامعة أريزونا الأمريكية وجهات متخصصة.

كما يُعد مدربًا معتمدًا لدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة أريزونا في مجال حوكمة القطاع الصحي، وهو ما يعكس خبراته في تطبيق مفاهيم الحوكمة والشفافية وتحسين كفاءة الأداء داخل المؤسسات الصحية.

مناصب تنفيذية وعمل نقابي

يشغل الدكتور أحمد رفعت عضوية مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان في تشكيلها الحالي، وشارك في العديد من الملفات المتعلقة بتطوير المهنة والارتقاء بالمنظومة الصحية.

كما تولى عددًا من المناصب التنفيذية، أبرزها مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنوفية، إلى جانب عمله نائبًا لمدير إدارة العلاج الحر، ما أكسبه خبرات واسعة في مجالات الإدارة والرقابة والحوكمة.

برامج تدريبية في القيادة والإدارة

شارك الدكتور أحمد رفعت في العديد من البرامج التدريبية المتخصصة في القيادة والإدارة، من بينها برامج بأكاديمية ناصر العسكرية، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وهو ما ساهم في تنمية مهاراته القيادية والإدارية، وإعداده لتولي مسؤولية إدارة المنظومة الصحية بمحافظة سوهاج.

خطوة لتعزيز الخدمات الصحية في سوهاج

يمثل تكليف الدكتور أحمد رفعت مديرًا لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج خطوة جديدة ضمن استراتيجية وزارة الصحة والسكان للاستفادة من الكفاءات الشابة، ودعم تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة، من خلال تطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتعزيز مبادئ الحوكمة والجودة، بما ينعكس على تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأداء داخل القطاع الصحي.