فحص وعلاج 85 ألف مواطنا في 288 قافلة في بني سويف

تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى:

واصلت مديرية الصحة والسكان بمحافظة بني سويف، جهودها في متابعة سير العمل في خطة القوافل الطبية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا بالقرى والعزب والنجوع، وذلك في ضوء توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، وضمن الجهود التي تنفذها الحكومة وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

وتضمن التقرير الذي عرضه الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة الإشارة إلى عدد القوافل التي تم تنظيمها بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال النصف الأول من العام الجاري وتحديدا في الفترة من يناير إلى يونيو 2026 في دعم الأسر الأولى بالرعاية ضمن خطة المؤسسة للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية والتمكين الاقتصادي لهذه الفئات.

وبحسب التقريرالذى عرضه وكيل الوزارة على المحافظ، " فقد تم خلال تلك الفترة" تنظيم 288 قافلة طبية متعددة التخصصات، بمتوسط يزيد عن 45 قافلة في الشهر الواحد، استفاد من خدماتها 85 ألف و19مواطنا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بواقع :26471 رمد، 16931 أطفال، 15796 أنف وأذن، 12480 باطنة، 7704 عظام، بجانب تسليم 5637 نظارة طبية "بالمجان"،فضلا عن تحويل أكثر من 500 حالة لإجراء عملية مياه بيضاء بالمستشفيات المتخصصة.

من جهته أشار وكيل وزارة الصحة إلى توجيهات المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز، بتوفير التيسيرات المطلوبة لتسهيل عقد مثل القوافل،موجها الشكر للقائمين والمشاركين في أعمال القوافل من الأطقم والفرق الطبية والمتطوعين، ومشيدا بجهود مؤسسة راعي مصر للتنمية _أحد أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي_ للتيسير على المرضى وتخفيف الأعباء عن كاهلهم،

فيما أكد محمود مصطفى، مدير منطقة شمال الصعيد بقطاع القوافل الطبية بمؤسسة راعي مصر، عن رئيس مجلس الأمناء المستشار أمير رمزي، استمرار جهود المؤسسة للوصول بالخدمات الطبية إلى المناطق النائية والفئات الأكثر احتياجًا بمختلف أنحاء القرى والعزب بمحافظة بني سويف، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتقديم كافة الخدمات الطبية.