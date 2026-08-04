نائب محافظ بني سويف يعقد اجتماعاً لمتابعة العمل بملف تقنين أملاك الدولة

عقد السيد "بلال حبش"نائب محافظ بني سويف اجتماعًا اليوم، ضمن سلسلة الاجتماعات التي يتم عقدها بشكل دوري لمتابعة سير ومنظومة العمل في ملف تقنين أراض أملاك الدولة،في ضوء توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بتسريع وتيرة العمل في هذا الملف وضمان اتخاذ الإجراءات وفق الضوابط القانونية.

حضر الاجتماع السيد كامل علي غطّاس السكرتير العام، عمرو محمود محمد مدير الأملاك، المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري، المهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة، المهندس محمد سعيد وكيل وزارة الإسكان، سمر فتحي المشرف على الأمانة الفنية للجنة البت في طلبات التقنين، مجدي محمود مدير إدارة الموازنة، المهندس ناصر مصطفى مدير الشؤون الزراعية ، محمد جمال وكيل إدارة الأملاك.

ناقش الاجتماع آخر المستجدات في ملف تقنين أراض أملاك الدولة، وعرض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي لعدد الموافقات، والموقف التعاقدي من حيث إجمالي العقود المحررة وتصنيفاتها "مباني وزراعة"، بحث مستجدات الموقف المتعلق بحصر وتسجيل الأراضي المُستردة وآليات استثمارها في تنفيذ مشروعات خدمية أو تنموية.

وأشار نائب المحافظ إلى تكليفات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف بأهمية مضاعفة الجهود وتسريع وتيرة العمل، من خلال تضافر جهود كافة الجهات المعنية لتذليل أية معوقات قد تواجه منظومة العمل، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة، مع مراعاة تيسير الإجراءات على المواطنين الجادين، والمتابعة اليومية لزيادة معدلات ونسب التنفيذ.