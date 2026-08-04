روساتوم تبدأ أعمال الرصد البيئي على طول الممر البحري في مشروعات القطب الشمالي

أعلنت شركة روساتوم الروسية، والمسئولة عن بناء محطة الضبعة النووية بمحافظة مرسى مطروح، انضمام كبرى الشركات الروسية العاملة في مشروعات القطب الشمالي إلى مبادرة روساتوم لتعزيز الالتزام بالمعايير البيئية في أنشطة الشحن بالمنطقة للعام الخامس على التوالي، تجري شركة روساتوم، بالتعاون مع مركز البحوث البحرية التابع لجامعة لومونوسوف موسكو الحكومية، برنامجًا شاملاً لرصد البيئة والتنوع البيولوجي في منطقة الممر البحري الشمالي، ويعتمد المشروع على أحدث الممارسات والأطر الدولية في مجال الحفاظ على البيئة.

ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه الدراسات في دعم جهود التنمية المستدامة وحماية النظم البيئية البحرية في منطقة القطب الشمالي. ومن خلال التقييم المنهجي للحالة البيئية للمنطقة، يهدف البرنامج إلى رصد أي تأثيرات محتملة للأنشطة البحرية على النظم البيئية الحساسة وتعزيز ممارسات الحماية البيئية.

وخلال فترة تنفيذ المشروع، شارك خبراء متخصصون في النظم البيئية البحرية من أبرز المؤسسات العلمية في روسيا والصين والهند ومصر وتركيا ودول أخرى في تطوير البرنامج البحثي وتقديم الدعم والخبرة العلمية.

ومنذ إطلاق المبادرة، شارك فيها أكثر من 130 متخصصًا يمثلون 29 مؤسسة ومنظمة. وأظهرت أحدث النتائج أن الظروف البيئية الحالية في المنطقة لا تشير إلى وجود تأثيرات سلبية مرتبطة بمستويات النشاط البحري القائمة.

وحظي المشروع بتقدير واسع من المجتمع العلمي الدولي، كما تم عرضه خلال عدد من الفعاليات الروسية والدولية الكبرى المتخصصة في شؤون القطب الشمالي، والبيئة البحرية، والشحن المستدام، وقضايا المناخ، من بينها مؤتمر Arctic Frontiers، والمؤتمر العالمي للتنوع البيولوجي البحري، ومنتدى Ecumene Global Forum، ومؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 وCOP29، ومنتدى ATOMEXPO الدولي، والمنتدى الاقتصادي الشرقي، ومنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، والمؤتمر البحري، ومعرض ومؤتمر NEVA الدولي، ومنتدى البلديات لدول مجموعة بريكس، وفريق عمل بريكس لعلوم المحيطات والعلوم القطبية والتكنولوجيا، وغيرها من الفعاليات.

وفي هذا العام، أبدت كبرى الشركات العاملة في مجال تطوير الموارد الطبيعية في المنطقة القطبية الشمالية التابعة للاتحاد الروسي اهتمامًا بالمشاركة في المشروع، وتتبنى هذه الشركات سياسات بيئية مسؤولة، وتعتمد نهجًا منهجيًا لحماية البيئة ضمن عملياتها التشغيلية. ويعكس التوسع في قائمة المشاركين التزامًا مشتركًا بين الجهات المعنية بحماية البيئة في القطب الشمالي بتطبيق مبادئ موحدة قائمة على أعلى المعايير البيئية.

وسيغطي برنامج الرصد البيئي لهذا العام نطاقًا واسعًا من منطقة الممر البحري الشمالي، بما في ذلك بحار كارا ولابتيف وشرق سيبيريا وتشوكشي، كما سيشمل المياه الداخلية، بما في ذلك خليج أوب ونهر ينيسي، إلى جانب مناطق الموانئ في سابيتا وأوتريني ودودينكا وتيكسي وبيفيك.

وستتولى ثلاث فرق بحثية تنفيذ الأعمال الميدانية عبر 53 محطة للرصد البيئي. وستوفر البيانات التي يتم جمعها رؤى محدثة حول الوضع الحالي للنظم البيئية البحرية ومؤشرات التنوع البيولوجي في المنطقة كما سيجري المشروع تقييمًا شاملًا لنتائج ست سنوات من العمل، من خلال تحليل البيانات التي جمعها العلماء خلال الفترة من عام 2021 وحتى عام 2026.