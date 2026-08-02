أكملت منشأة "زيو-بودولسك" التابعة لقسم الهندسة الميكانيكية في "روساتوم"، والواقعة في مقاطعة موسكو، تصنيع ثاني مفاعل من طراز RITM-200 المخصص لكاسحة الجليد النووية متعددة المهام "لينينغراد"، التي لا تزال قيد الإنشاء، وبذلك يكتمل تجهيز حجرة المفاعلات بالكامل لهذه الكاسحة المستقبلية.

روساتوم تحقق محطة جديدة في بناء أسطولها النووي باستكمال مفاعل كاسحة الجليد لينينغراد

ويمثل بناء أي كاسحة جليد نووية إنجازًا استثنائيًا، إلا أن كاسحة الجليد "لينينغراد" تحظى بأهمية خاصة، ففي عام 2024، ومع احتفال روسيا بالذكرى الثمانين لرفع حصار لينينغراد، اقترح المحاربون القدامى والناجون من الحصار إطلاق اسم مدينة لينينغراد على أحدث كاسحات الجليد النووية، وهو المقترح الذي حظي بدعم الرئيس الروسي.

وقال أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية: "أن الرمزية التاريخية تتكامل مع أحدث التقنيات، موضحًا أن مفاعلات RITM-200 ستواصل أداء دورها الاستراتيجي على مدار الأربعين عامًا المقبلة، من خلال تزويد أقوى كاسحات الجليد في العالم بالطاقة اللازمة لشق طبقات الجليد السميكة وضمان الملاحة المستمرة عبر طريق بحر الشمال، الذي يمثل أحد أهم الممرات اللوجستية في روسيا.

وأشار ليخاتشوف إلى أن برنامج "روساتوم" التصنيعي لا يقتصر على هذه المفاعلات، إذ يجري حاليًا تصنيع 13 وعاء مفاعل مخصصًا لكاسحات الجليد النووية ومحطات الطاقة النووية الصغيرة، من بينها المحطة النووية الصغيرة في أوزبكستان التي بدأ تنفيذها هذا العام، واصفًا ذلك بأنه "رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ الصناعة النووية الروسية."

وأضاف: "في العام الماضي أحيينا تقليد إطلاق أسماء مميزة على المفاعلات النووية، حيث حمل مفاعلا كاسحة الجليد المستقبلية "روسيا" اسمي "إيليا" و"دوبرينيا" تكريمًا لأبطال روسيا. أما هذا العام، وبعد التشاور مع المحاربين القدامى والناجين من حصار لينينغراد، فقد تقرر إطلاق اسمي "إيسكرا" و"غروم" على المفاعلين الجديدين، تخليدًا للعمليتين العسكريتين اللتين أسهمتا في كسر الحصار عام 1943 وإنهائه بالكامل عام 1944."

ومن جانبه، قال فلاديمير فولكوف، أحد الناجين من حصار لينينغراد:” نحن نودع جيلًا ينبغي أن يعرف تاريخ أجداده ومدينته ووطنه، ولدى مدينة لينينغراد الكثير مما يدعو للفخر."

ويشارك في تصنيع مفاعلات RITM-200 عدد من شركات قسم الهندسة الميكانيكية في "روساتوم"، حيث تُنتج في سانت بطرسبرغ المكونات المعدنية الأساسية للمفاعلات، بينما تُصنع الأجهزة الداخلية للمفاعلات في نيجني نوفغورود، فيما تتولى منشأة زيو-بودولسك بالقرب من موسكو تصنيع أوعية المفاعلات النووية.

علمًا أنه منح المهندسون الميكانيكيون في روساتوم أولى مفاعلات RITMأسماءً غير رسمية عكست أداء وحدات المفاعل أثناء عملية التجميع، مثل "لاسكوفي" و"فورشون". وفي عام 2025، حصلت وحدات مفاعل RITM-400على أول أسمائها الرسمية، "إيليا موروميتس" و"دوبرينيا نيكيتيتش"، تكريمًا للمحاربين الروس الذين اشتهروا بقوتهم الاستثنائية.

يتضمن نظام الدفع في كاسحات الجليد وحدتي مفاعل من طراز RITM-200، وهو أحدث ابتكارات العلماء النوويين الروس، ويُسهم في تعزيز كفاءة نقل البضائع عبر طريق بحر الشمال، وقد أدى دمج المفاعل مع مولدات البخار إلى زيادة موثوقية التصميم وتقليل وزنه، ما يمكّن السفن من الإبحار في المياه العميقة والدخول إلى مصبات الأنهار الشمالية.

وتعمل مفاعلات RITM بالفعل على متن كاسحات الجليد النووية من الجيل الجديد (المشروع 22220)، وهي: أركتيكا، وأورال، وسيبير، وياقوتيا، فيما يجري حاليًا بناء ثلاث كاسحات أخرى هي: تشوكوتكا، ولينينغراد، وستالينغراد.

ولا يقتصر استخدام مفاعلات RITM على أسطول كاسحات الجليد، بل تُستخدم أيضًا في مشروعات الطاقة النووية منخفضة القدرة، إذ تشكل الأساس لمحطات الطاقة النووية الصغيرة التي تبنيها روساتوم في ياقوتيا وأوزبكستان، بالإضافة إلى وحدات الطاقة العائمة المصممة لتزويد المناطق الساحلية والنائية بالكهرباء.

ويتولى قطاع الهندسة الميكانيكية التابع لمؤسسة روساتوم تنفيذ سلسلة الإنتاج الكاملة لمفاعلات RITM، بدءًا من التصميم وإنتاج المكونات، وصولًا إلى تصنيع المعدات وتركيبها، وتتولى شركة OKBM أفريكانتوف تصميم مفاعلات RITM-200 و RITM-400 وتوريدها بالكامل وتصنيع مكوناتها الداخلية، بينما تنفذ شركة ZiO-Podolsk أعمال تصنيع أوعية المفاعلات وتجميعها التجريبي.

ويُعد قطاع الهندسة الميكانيكية في روساتوم أكبر تجمع لهندسة الطاقة في روسيا من حيث حجم الإنتاج والإيرادات، ويتولى توفير المعدات الكاملة لجزيرة المفاعل وقاعة التوربينات لجميع محطات الطاقة النووية الروسية الجاري إنشاؤها وفق التصميم الروسي، إلى جانب تطوير وتوريد حلول متكاملة لقطاعات الطاقة والنفط والغاز وغيرها من الصناعات