اختتم فريق من خبراء مركز موسكو التابع للرابطة العالمية لمشغلي المحطات النووية (WANO MC) المراجعة الدورية التي أجراها في محطة الطاقة النووية الحرارية العائمة (FNPP)، التابعة لشركة " روس إنرغو أتوم" التابعة لقطاع الطاقة الكهربائية في روساتوم.

المحطة النووية العائمة الوحيدة بالعالم تنجح بالمراجعة الدورية للرابطة العالمية لمشغلي المحطات النووية

على مدار أسبوعين، قام 13 خبيرًا دوليًا بتقييم وحدة الطاقة النووية العائمة الفريدة "أكاديميك لومونوسوف" في مدينة بيفيك، للتحقق من مدى توافقها مع أفضل الممارسات العالمية.

كما أُجريت مراجعة نظراء بمشاركة ممثل من جمهورية الصين الشعبية في الوحدة المستقلة التابعة للمحطة بمدينة سانت بطرسبرج.

وخلال الزيارة، راقب الخبراء أداء فرق التشغيل واطلعوا على الوثائق الفنية، مع التركيز على عدد من المجالات الحيوية، من بينها الإدارة والتنظيم، وأعمال الصيانة والإصلاح، والدعم الهندسي، والحماية من الإشعاع، والاستفادة من الخبرات التشغيلية، والاستعداد لحالات الطوارئ، وغيرها من المجالات، وأسفرت المراجعة عن تسجيل عدد أقل من مجالات التحسين (AFIs) مقارنةً بالتقييم الذي أُجري عام 2022.

وقال فيكتور ييلاجين، مدير محطة الطاقة النووية العائمة:" تضع هذه النتائج المحطة في مصاف أفضل محطات الطاقة النووية في روسيا، بما في ذلك محطتا بالاكوفو وكالينين، كما تعكس المستوى العالي من الكفاءة والخبرة لدى إدارة المحطة وفريق العمل، اللذين يواصلان الحفاظ على أعلى معايير السلامة والتشغيل بما يتوافق مع أفضل الممارسات الروسية والعالمية، وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل الجهود اليومية الدقيقة التي يبذلها جميع المديرين والعاملين بالمحطة لتحسين الأداء التشغيلي."

علمًا أن الرابطة العالمية لمشغلي المحطات النووية (WANO) منظمة دولية غير ربحية مرموقة، تأسست عام 1989، وتهدف إلى تعزيز أعلى مستويات السلامة والموثوقية في تشغيل محطات الطاقة النووية حول العالم. وتضم الرابطة أكثر من 120 شركة تُشغّل نحو 440 مفاعلًا نوويًا تجاريًا في عشرات الدول.

ولا تُعد الرابطة جهة رقابية، بل تقوم على مبادئ المشاركة الطوعية، والثقة المتبادلة، والسرية. ومن خلال تبادل الخبرات وتحديد أفضل الممارسات وتعميمها، تُمكّن الرابطة محطات الطاقة النووية من الاستفادة من تجارب بعضها البعض، بما يسهم في منع الحوادث وتعزيز ثقافة السلامة.

وتُعد السلامة أولوية قصوى لدى روساتوم وجميع شركاتها التابعة، حيث تولي الشركة اهتمامًا كبيرًا بتطوير ثقافة السلامة، وتطبيق أحدث ممارسات الصحة المهنية، والوقاية من إصابات العمل، والاستفادة من التقنيات الرقمية لتعزيز مستويات الأمان والكفاءة، ويؤدي قطاع الطاقة الكهربائية في روساتوم دورًا فاعلًا في دعم هذه الجهود ودفعها قدمًا.