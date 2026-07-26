رفع القمامة من شوارع بنى سويف والتحفظ على أدوات البناء المخالف

واصلت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة تنفيذ حملات ميدانية مكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومتابعة ملفات التصالح والمتغيرات المكانية، إلى جانب سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالمظهر الحضاري.

ففي مركز ومدينة بني سويف، تابع محمد بكري رئيس المدينة سير العمل بالمركز التكنولوجي، بالتوازي مع تنفيذ حملة موسعة لرفع المخلفات من عدد من الشوارع، شملت شارع محمد أنور حسن، وابن الفارض، وصلاح سالم، وعبدالسلام عارف، وكورنيش النيل، وطريق السادات، وأحمد عرابي، كما نفذت إدارة الحدائق أعمال تقليم الأشجار بشوارع الدهشوري وإسلام وعلي مصباح. وامتدت أعمال النظافة إلى الوحدات القروية، حيث تم رفع كميات من القمامة والمخلفات من قرى بلفيا، وبني حمد، والحكامنة، وبني رضوان، والدوالطة، ومدخل تزمنت الشرقية، وطريق طراد النيل، وفي ملف التعديات، تمت إزالة حالتي تعدٍ على أرض زراعية بناحيتي بني هارون والزرابي علاوة على إيقاف حالتي بناء مخالف بشارعي علام من حلمي الملط بمنطقة الحميات، و237 مستجد بمنطقة الروضة، مع إزالة المخالفات والتحفظ على أدوات ومهمات البناء.

وفي مركز ومدينة ناصر، واصلت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم جهودها في أعمال النظافة، حيث شملت الحملات عددًا من الشوارع والمناطق الرئيسية، منها جمال عبدالناصر، والمركز الجديد، وشجرة الدر، وسعد زغلول، وطريق بني زايد، ومدرسة محمد فريد، والمستوصف، والبنك الأهلي، ومنطقة السوق، وغرب البلد، والجامع الكبير، والمرور، وفاطمة الزهراء، مع نقل المخلفات إلى مصنع كوم أبو راضي، كما شهدت قرية أشمنت رفع التراكمات من طريق عز الرجال، وطريق بشرى، ومدخل المدارس، ومنطقة طراد النيل والطريق السريع، فيما عقدت الوحدة المحلية لقاءً مفتوحًا مع أهالي عزبة مطريد وعزبة الشركة لبحث شكوى تتعلق بمياه الشرب، وتم التنسيق مع رئيس قطاع المياه والصرف الصحي للتعامل الفوري مع أسباب الشكوى.

وفي مركز ومدينة الفشن، واصلت الوحدة المحلية برئاسة مدحت صلاح حملاتها اليومية، حيث تم رفع أكثر من 40 طنًا من القمامة من شوارع المدينة ومواقع التجميع والقرى التابعة، مع استمرار العمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية، كما تم بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي إصلاح الأعطال بقرية الشقر وإعادة ضخ المياه وانتظام الخدمة.

وفي مركز ومدينة سمسطا، عقد أسامة يونس رئيس المدينة اجتماعًا مع رؤساء القرى، بحضور نائبي رئيس المدينة ومديري المتغيرات المكانية والتفتيش المالي والإداري والمتابعة، لمناقشة ملفات التصالح، والمتغيرات المكانية، والنظافة، والإشغالات، وآليات التعامل مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، برئاسة أحمد توفيق تمت إزالة حالة تعدٍ في المهد على أرض زراعية بقرية منشأة الأمراء فضلًا عن إزالة ٣ حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بقرية طما فيوم التابعة للوحدة المحلية بقاي على مساحة 400م. كما تم متابعة ري السياج الشجري بمدخل قرية النويرة للحفاظ على المظهر الحضاري، واستكمال أعمال شد أسلاك الإنارة وإعادة زرع أحد أعمدة الكهرباء بمدخل مدينة إهناسيا.

من جانبها قامت الوحده المحليه لمركز ومدينه ببا برئاسة أحمد علاء بتنفيذ حملة مكبرة للازالات والتعديات على الاراضى الزراعية واملاك الدوله وولاية الرى والصرف وبحضور شرطه المرافق ومسؤلى الاشغالات بشوارع المدينة تم رفع إشغالات ثابتة ومتحركة ويفط وإعلانات وبروز وتاندات بدون ترخيص من الوحدة المحلية، وقامت الوحدة المحلية لقرية سدس اعمال نظافة بمدخل قرية كفر جمعة ومنية الجيد والشوارع الرئيسية بالقرية وقامت الوحدةالمحليه لقرية قمبش بتنفيذ أعمال نظافة ابتداء من الامام الى قرية الشريف وفى قرية طنسا اعمال نظافة بمدخل قرية البرانقة والشوارع الرئيسية بالقرية وفى قرية صفط راشين اعمال النظافة بمدخل قرية ابو هاشم والشوارع الرئيسية بالقرية.