عاجل بالرابط.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 تظهر رسميًا

اعتمد الأزهر الشريف رسميًا نتيجة الثانوية الأزهرية 2026، بعد أن أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، لاعتماد النتيجة الخاصة بشهادة إتمام الدراسة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025-2026.

وبالتزامن مع اعتماد النتيجة، أصبحت نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 متاحة للطلاب والطالبات عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، حيث يمكن الاستعلام عنها باستخدام الرقم القومي أو رقم الجلوس وفقًا للآلية التي أعلنها الأزهر الشريف.

نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2026

أظهرت الإحصائيات الرسمية أن نسبة النجاح العامة في الثانوية الأزهرية 2026 بلغت 54.18%، مع وجود تفاوت بين القسمين العلمي والأدبي.

وسجل القسم العلمي نسبة نجاح بلغت 61.53%، حيث تقدم للامتحانات 81,311 طالبًا وطالبة، حضر منهم 67,724 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 41,672 طالبًا وطالبة.

أما القسم الأدبي، فقد بلغت نسبة النجاح فيه 45.83%، بعدما تقدم للامتحانات 82,366 طالبًا وطالبة، حضر منهم 59,614، ونجح 27,319 طالبًا وطالبة.

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام 163,677 طالبًا وطالبة، أدوا الامتحانات داخل 581 لجنة رئيسية تضم 10,230 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، بينما بلغ عدد الطلاب من ذوي الهمم الذين أدوا الامتحانات 246 طالبًا وطالبة، وشارك في أعمال الامتحانات والمراقبة أكثر من 22 ألف منتدب.

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على إجراء اتصالات هاتفية بأوائل الثانوية الأزهرية في القسمين العلمي والأدبي، إلى جانب الطلاب الأوائل من فئات ذوي البصائر والدمج والدمج البصري، لتهنئتهم على تفوقهم الدراسي.

وأكد شيخ الأزهر خلال اتصالاته أن الطلاب المتفوقين يمثلون الثروة الحقيقية للوطن، مشيرًا إلى أن ما حققوه هو ثمرة سنوات من الاجتهاد والانضباط والإخلاص في طلب العلم، داعيًا إياهم إلى مواصلة التميز العلمي والبحث والابتكار، وتسخير معارفهم لخدمة الوطن والإنسانية.

كما وجه فضيلته رسالة تقدير إلى أولياء الأمور والمعلمين، مؤكدًا أن نجاح الطلاب جاء نتيجة تعاون الأسرة مع المؤسسة التعليمية، وأن بناء الأجيال يبدأ من دعم العلم والقيم والأخلاق.

وكيل الأزهر يشيد بالطلاب والعاملين في الامتحانات

من جانبه، قدم الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، مشيدًا بالمستوى العلمي الذي ظهر به الطلاب خلال العام الدراسي.

كما وجه الشكر إلى أولياء الأمور على دعمهم المستمر لأبنائهم، وإلى جميع المشاركين في أعمال الامتحانات من مراقبين وإداريين، مثمنًا جهودهم في إنجاح موسم الامتحانات وإخراجه بالشكل الذي يليق بمنظومة التعليم الأزهري.

أسماء أوائل الثانوية الأزهرية 2026 بالقسم العلمي

تصدرت الطالبة حبيبة رضا محمد محمد جعبوبة، من معهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم بمنطقة الغربية الأزهرية، المركز الأول على مستوى الجمهورية في القسم العلمي، بعد حصولها على 646 درجة بنسبة 99.38%.

وجاءت الطالبة مروة فريد عبد الستار إبراهيم يوسف، من معهد فتيات طنبشا بمنطقة المنوفية، في المركز الثاني بمجموع 645 درجة بنسبة 99.23%.

أما المركز الثالث فكان من نصيب الطالب أحمد محمد إسماعيل السيد إسماعيل، من معهد الغد المشرق للغات بمنطقة القاهرة، بمجموع 644 درجة بنسبة 99.08%، بينما تقاسم المركز الثالث مكرر كل من البراء طارق مصطفى حامد عمران، ويارا السيد رمضان أحمد سيد أحمد، ويوسف محمود محمود عبد الستار محمود.

الأولى على القسم الأدبي في الثانوية الأزهرية

حققت الطالبة سما هاني محمد عبد المعطي المسلماني، من معهد فتيات دمنهور بمنطقة البحيرة، المركز الأول على مستوى الجمهورية في القسم الأدبي، بعدما حصلت على 585 درجة بنسبة 99.15%.

وجاءت الطالبة خديجة محمد أحمد عبد اللطيف محمد من معهد فتيات الصادق الأمين بالإسكندرية في المركز الثاني بنسبة 98.47%، فيما حلت الطالبة مودة عمرو محمد السيد غنيم، من معهد فتيات إدفينا بمحافظة البحيرة، في المركز الثالث بنسبة 98.31%.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

أكد الأزهر الشريف إتاحة نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 إلكترونيًا عبر بوابة الأزهر الرسمية، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة باستخدام الرقم القومي أو رقم الجلوس، والاطلاع على تفاصيل الدرجات فور إعلانها رسميًا.