عودة تخفيف الأحمال ورفع أسعار فواتير الكهرباء.. الحكومة تحسم الجدل

حسم منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، الجدل حول ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، مؤكدًا استمرار العمل بالتعريفة الحالية لاستهلاك الكهرباء، وعدم تطبيق أي زيادات جديدة خلال شهر يوليو الجاري، موضحًا أن المواطنين تتم محاسبتهم وفق آخر تسعيرة معتمدة.

حقيقة ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء

وأوضح عبدالغني، خلال تصريحات تلفزيونية، أن أسعار الكهرباء الحالية لم يطرأ عليها أي تعديل خلال الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن تحديد تعريفة الكهرباء لا يخضع لقرار منفرد من الوزارة، وإنما يتم وفق منظومة تشترك فيها العديد من أجهزة الدولة، وبناءً على مجموعة من العوامل المختلفة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن احتمالية حدوث زيادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة ليست مطروحة في الوقت الحالي، مؤكدًا أن أي تعديل مستقبلي سيكون جزءًا من منظومة متكاملة وليس إجراءً منفردًا.

هل هناك زيادة جديدة في أسعار الكهرباء؟

وشدد على أن أي قرار جديد بشأن أسعار الكهرباء سيتم الإعلان عنه رسميًا، مؤكدًا أن التعريفة الحالية هي السارية في الوقت الراهن، وأن المواطنين سيواصلون المحاسبة وفق الأسعار المعمول بها حتى صدور أي قرار جديد.

وفيما يتعلق بانقطاعات التيار الكهربائي، حسم عبدالغني الجدل مؤكدًا أنها لا تمثل ظاهرة في منظومة الكهرباء، وإنما ترتبط بأعطال طبيعية يمكن أن تحدث في أي شبكة، موضحًا أن التعامل معها يتم بهدف إعادة الخدمة للمواطنين في أسرع وقت.

حقيقة عودة تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية

وقال عبدالغني، إن مدة عودة التيار بعد حدوث الأعطال لا تتجاوز نصف ساعة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع البلاغات لحظيًا وتتعامل معها وفق معايير الجودة.

وأضاف أن منظومة الكهرباء مستمرة ومتاحة للجميع رغم الظروف الاستثنائية الناتجة عن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، مؤكدًا أن حدوث الأعطال أمر طبيعي في أي شبكة كهرباء ضخمة، وأن العامل الأهم هو سرعة الاستجابة ومعالجة المشكلة.

أحمال الكهرباء تتجاوز 39 ألف ميجاوات

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن موجة الحرارة الشديدة تسببت في وصول الأحمال إلى أكثر من 39 ألف ميجاوات، وهو معدل غير مسبوق في تاريخ منظومة الكهرباء، موضحًا أن الوزارة تعمل وفق خطة لدعم وتقوية الشبكة للتعامل مع هذه المستويات من الأحمال.

وأكد أن الشبكة آمنة وقوية وقادرة على استيعاب الزيادات الحالية في الأحمال، إضافة إلى الطاقات الجديدة التي ستتم إضافتها خلال الفترة المقبلة.

شكوى واحدة بارزة.. وباقي الحالات أعطال طبيعية

وأوضح عبدالغني أن الوزارة لم ترصد شكاوى مقدمة على نطاق واسع خلال الفترة الحالية، باستثناء شكاوى قرية القنايات بمحافظة الشرقية، مشيرًا إلى أن باقي الحالات كانت أعطالًا طبيعية وتم التعامل معها في وقتها.