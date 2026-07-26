تموين بنى سويف: تحرير 341 محضرًا لمخالفات تموينية بالمخابز والأسواق

خلال حملات مكبرة:

واصلت مديرية التموين ببني سويف، تحت إشراف المهندس محمد عبدالرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وإشراف الدكتور أحمد عنتر وكيل المديرية، تنفيذ حملات رقابية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة، في إطار توجيهات اللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف بإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والحفاظ على صحة المواطنين والتصدي لكافة صور الغش والتلاعب.

وأسفرت الحملات،التي تمت خلال الفترة من 19 إلى 24 يوليو الجاري ،عن تحرير 341 محضرًا، شملت:195 مخالفة للمخابز البلدية، و30 مخالفة لبدالين تموينيين ومشروع جمعيتي، إلى جانب 18 مُخالفة بالأسواق العامة والغش التجاري، و4 مخالفات لبدء نشاط دون الحصول على ترخيص أو سجل تجاري.

كما تم تحرير 34مخالفة لعدم وجود شهادات صحية، و 28 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار 22مخالفة في مجال تداول المواد البترولية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، استمرارًا لجهود المديرية في إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

كما شهد ملف توريد القمح استمرار تحقيق معدلات إيجابية، بلغ إجمالي الكميات الموردة "حاليا" 353 ألفًا و503 طن من إجمالي مساحة منزرعة بلغت 116 ألفًا و381 فدانًا تم حصادها بالكامل، مقارنة بـ301 ألف و622 طنًا خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي، بما يعكس زيادة ملحوظة في حجم التوريد.