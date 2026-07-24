عطل بمحطة محولات القنايات بالشرقية يتسبب في تكرار انقطاع الكهرباء| تفاصيل

شهدت مدينة القنايات وعدد من القرى المجاورة بمحافظة الشرقية تكراراً لانقطاع التيار الكهربائي نتيجة عطل مفاجئ بمحطة المحولات الرئيسية، وتكثف فرق الصيانة جهودها لإعادة الانتظام الكامل للشبكة في أسرع وقت.

عطل بمحطة محولات القنايات بالشرقية يتسبب في تكرار انقطاع الكهرباء

وتواجد في مكان العطل المهندس محمد رياض، العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية بالشرقية، بمحطة محولات القنايات التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء لمتابعة أعمال الإصلاح فوراً، وجاءت هذه التحركات السريعة عقب تلقي شكاوى متتالية من أهالي مدينة القنايات ومناطق الغشام وشيبة والنكارية وبهنباي والمناطق المحيطة بها جراء تذبذب الخدمة.

وأكدت النائبة إيمان خضر أنه جاري إصلاح العطل من محطه محولات القنايات، مطمئنة اهالي القنايات والغشام وشيبه والنكاريه وبهنباي والبلاد المجاوره بخصوص الشكوي من انقطاع التيار الكهربي عده مرات.

وأشارت إلى أنه تم التواصل مع المسؤولين وحل المشكلة وجاري منذ امس اصلاح العطل بحضور كل قيادات الكهرباء شركتي النقل والتوزيع

وأوضحت أن سبب الأزمة الحالية هو خروج أحد محولات محطة كهرباء القنايات من الخدمة بشكل مفاجئ، وهو المحول الذي يمثل نحو ربع القدرة التشغيلية للمحطة، وجاء هذا العطل نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وزيادة الأحمال والضغط على الشبكة الكهربائية.

وأكدت أنه تحت إشراف كل من المهندس سامي ابو ورده والمهندس صلاح بركات والمهندس عبد الغني ميدان والمهندس شادي ابو عميره والمهندس محمد رياض نائب رئيس شركه النقل والمهندس سعيد طيور رئيس محطات جنوب الشرقيه والعاشر والمهندس محمد ابو العلا رئيس المنطقه القناه تم إرسال فرق فنية وهم يعملون حالياً على إجراء مناورات سريعة لنقل الأحمال وإعادة التيار للمناطق المتأثرة خلال ساعة واحدة.

كما أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن حل جذري ينهي الأزمة تماماً عبر تشغيل محول كهربائي جديد إضافي خلال الأسبوع المقبل لرفع كفاءة المحطة واستيعاب أي زيادة مستقبلية في الاستهلاك.