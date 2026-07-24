رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام وموعد إعلان النتيجة

يواصل الطلاب وأولياء الأمور تكثيف عمليات البحث عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس، بالتزامن مع استمرار أعمال التصحيح والمراجعة داخل كنترولات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، انتظارًا لإعلان النتيجة واعتمادها رسميًا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة الثانوية العامة 2026 لن يتم إعلانها إلا بعد الانتهاء من جميع مراحل التصحيح ورصد وتجميع الدرجات، مشددة على أن كل ما يتم تداوله بشأن موعد ظهور النتيجة أو نسب النجاح لا يستند إلى بيانات رسمية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

أتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس فور اعتمادها رسميًا عبر الموقع الإلكتروني المخصص لإعلان النتائج، من خلال الرابط التالي:

https://g12.emis.gov.eg

وأكدت الوزارة أن الموقع الرسمي سيكون المنصة الأساسية للحصول على النتيجة، داعية الطلاب وأولياء الأمور إلى تجنب الاعتماد على المواقع غير الرسمية أو الصفحات التي تدعي نشر النتائج قبل موعدها.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2026

يمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 فور إعلانها من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2026.

إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة.

الضغط على زر "عرض النتيجة".

تظهر النتيجة متضمنة درجات جميع المواد والمجموع الكلي وحالة النجاح.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026

حتى الآن، لم تعلن وزارة التربية والتعليم موعدًا رسميًا لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026، مؤكدة أن أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لا تزال مستمرة داخل الكنترولات.

وتشير التقديرات، وفق سير العمل داخل الكنترولات، إلى أن إعلان النتيجة قد يكون خلال الأيام الأخيرة من شهر يوليو، عقب الانتهاء من مراجعة جميع أوراق الإجابة واعتمادها رسميًا، إلا أن الوزارة شددت على أن الموعد النهائي سيتم الإعلان عنه عبر بياناتها الرسمية فقط.

التعليم تنفي إعلان نسب النجاح

ونفت وزارة التربية والتعليم صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نسب النجاح أو مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2026، مؤكدة أن أعمال التصحيح لم تنتهِ بعد، وأن أي أرقام يتم تداولها في الوقت الحالي غير صحيحة.

وأوضحت الوزارة أن جميع أوراق الإجابة تمر بعدة مراحل من التصحيح الإلكتروني والمراجعة الدقيقة، لضمان حصول كل طالب على درجاته المستحقة دون أي أخطاء.

كيف يتم اختيار أوائل الثانوية العامة 2026؟

مع اقتراب انتهاء أعمال التصحيح، تبدأ الكنترولات في إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026، والتي تضم الطلاب الحاصلين على أعلى المجاميع في مختلف الشعب التعليمية.

ويتم اختيار الأوائل بعد مراجعة أوراق الإجابة أكثر من مرة بواسطة مستشاري المواد، للتأكد من صحة الدرجات قبل اعتماد القائمة النهائية.

وتشمل قائمة أوائل الثانوية العامة الفئات التالية:

أوائل علمي علوم.

أوائل علمي رياضة.

أوائل الشعبة الأدبية.

أوائل مدارس المتفوقين STEM.

أوائل طلاب الدمج.

أوائل المكفوفين.

تحذير من الشائعات والروابط الوهمية

وجددت وزارة التربية والتعليم تحذيرها للطلاب وأولياء الأمور من الانسياق وراء الشائعات أو الروابط الوهمية التي تزعم إتاحة نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها رسميًا، مؤكدة أن الإعلان عن النتيجة سيكون عبر الموقع الرسمي للوزارة فقط بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

ودعت الوزارة الطلاب إلى متابعة البيانات الرسمية الصادرة عنها، وعدم تداول الأخبار غير الموثقة، لضمان الحصول على المعلومات الصحيحة بشأن رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس وموعد إعلان النتيجة.