عاجل.. نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تكشف تفاصيل إعلان الدرجات ورابط الاستعلام الرسمي فور الاعتماد

تواصل نتيجة الثانوية العامة 2026 تصدر اهتمام الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات، بالتزامن مع ترقب إعلانها رسميًا عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وأكدت الوزارة أن النتيجة ستُعلن بالدرجات الكاملة وليس بالتقديرات، مع إتاحة الاستعلام إلكترونيًا لجميع الطلاب في الشعب العلمية والأدبية.

نتيجة الثانوية العامة 2026 بالدرجات لجميع المواد

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطالب سيتمكن من الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2026 متضمنة درجات جميع المواد، سواء المضافة للمجموع أو غير المضافة، فور اعتماد النتيجة رسميًا ونشرها عبر المواقع المعتمدة.

وأكدت الوزارة أن النتيجة ستكون متاحة إلكترونيًا، بما يضمن سهولة حصول الطلاب على تفاصيل درجاتهم دون الحاجة إلى التوجه للمدارس في البداية.

درجات مواد نتيجة الثانوية العامة 2026 علمي علوم

حددت الوزارة توزيع الدرجات لطلاب شعبة علمي علوم بالنظام الجديد على النحو التالي:

اللغة العربية: 80 درجة (درجة النجاح 40).

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة (درجة النجاح 30).

الأحياء: 60 درجة (درجة النجاح 30).

الكيمياء: 60 درجة (درجة النجاح 30).

الفيزياء: 60 درجة (درجة النجاح 30).

ويبلغ المجموع الكلي 320 درجة.

درجات مواد نتيجة الثانوية العامة 2026 علمي رياضة

أما طلاب شعبة علمي رياضة، فتوزع الدرجات كالتالي:

اللغة العربية: 80 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.

الرياضيات: 60 درجة.

الكيمياء: 60 درجة.

الفيزياء: 60 درجة.

ويصل إجمالي المجموع إلى 320 درجة، مع تحديد درجة النجاح لكل مادة وفق الضوابط المعتمدة.

درجات مواد نتيجة الثانوية العامة 2026 أدبي

وفيما يتعلق بالشعبة الأدبية، جاءت الدرجات كالتالي:

اللغة العربية: 80 درجة.

اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.

التاريخ: 60 درجة.

الجغرافيا: 60 درجة.

الإحصاء: 60 درجة.

ويبلغ المجموع النهائي 320 درجة.

التعليم تحسم الجدل بشأن موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

وفي سياق متصل، أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2026 أو موعد إعلانها أو انتهاء أعمال التصحيح، لا تستند إلى أي بيانات رسمية.

وأوضح أن الوزارة لم تعلن حتى الآن أي تفاصيل تتعلق بموعد اعتماد النتيجة، مشددًا على أن الإعلان الرسمي سيتم فور انتهاء جميع مراحل التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

تحذير عاجل من صفحات تزعم تعديل درجات الثانوية العامة

كما حذرت وزارة التربية والتعليم الطلاب وأولياء الأمور من الانسياق وراء الصفحات أو المجموعات التي تدعي إمكانية تعديل درجات الطلاب أو تسريب النتيجة قبل إعلانها.

وأكدت الوزارة أن هذه الصفحات تستهدف النصب والاحتيال، داعية الجميع إلى الاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على أي معلومات تخص نتيجة الثانوية العامة 2026.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

أعلن موقع صدى البلد إتاحة خدمة تسجيل بيانات الطلاب للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 فور اعتمادها رسميًا، حيث يمكن للطلاب تسجيل بياناتهم عبر الرابط التالي:

https://natega.elbalad.news/Registration

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2026

يمكن للطلاب تسجيل بياناتهم للحصول على النتيجة فور إعلانها باتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026. كتابة الاسم بالكامل. إدخال رقم الجلوس. تسجيل رقم الهاتف. اختيار المحافظة. كتابة البريد الإلكتروني. تحديد الشعبة (علمي علوم – علمي رياضة – أدبي). اختيار النظام (حديث أو قديم). تحديد طريقة استلام النتيجة، سواء مجانًا عبر الموقع أو من خلال رسالة SMS. الضغط على زر تسجيل البيانات.

وتبقى نتيجة الثانوية العامة 2026 الحدث الأكثر انتظارًا خلال الفترة الحالية، وسط ترقب آلاف الأسر المصرية لموعد اعتمادها رسميًا، في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة التربية والتعليم أن أي معلومات متداولة خارج بياناتها الرسمية لا يمكن الاعتداد بها، وأن الإعلان النهائي سيتم فور انتهاء جميع الإجراءات الخاصة بالتصحيح والمراجعة ورصد الدرجات، بما يضمن الشفافية والدقة في إعلان النتائج.