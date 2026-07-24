التعليم تحسم الجدل حول نتيجة الثانوية العامة 2026 وتحذر من خدعة خطيرة

حالة من القلق والترقب تسيطر على طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، بالتزامن مع انتشار العديد من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تزعم تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026، إلى جانب تداول أحاديث عن انتهاء أعمال التصحيح وظهور مؤشرات نسب النجاح واختيار قائمة أوائل الطلاب.

وفي ظل هذه الأنباء المتداولة، خرجت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتضع حدًا للجدل، مؤكدة أن موعد إعلان النتيجة لم يتم تحديده رسميًا حتى الآن، مع توجيه تحذير شديد اللهجة من الوقوع في فخ الصفحات التي تدعي إمكانية تعديل درجات الطلاب مقابل مبالغ مالية.



- لا موعد رسمي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2026



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ما يتم تداوله بشأن تحديد موعد رسمي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 لا يستند إلى أي معلومات مؤكدة، مشددة على أن الوزارة لم تعلن حتى الآن الموعد النهائي لاعتماد النتيجة أو إتاحتها للطلاب.



وأوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المنشورات التي تتحدث عن موعد محدد لظهور النتيجة أو انتهاء أعمال التصحيح أو إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة لا تمثل موقف الوزارة الرسمي.



وأشار إلى أن أي معلومات متعلقة بنتيجة الثانوية العامة 2026 سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي وفي التوقيت المحدد، من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة التي يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.



- متى يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026؟



ترتبط نتيجة الثانوية العامة 2026 باستكمال جميع المراحل الفنية والإدارية الخاصة بأعمال النتيجة داخل الكنترولات، والتي تتضمن عمليات التصحيح والمراجعة الدقيقة ورصد الدرجات وتجميعها، ثم الانتهاء من الإجراءات اللازمة قبل اعتماد النتيجة رسميًا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



وبعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026، سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم إلكترونيًا من خلال الوسائل الرسمية التي تحددها الوزارة، باستخدام البيانات المطلوبة وعلى رأسها رقم الجلوس، وفقًا للضوابط التي سيتم الإعلان عنها في حينها.



- تحذير من صفحات تعديل درجات الثانوية العامة



وفي تحذير مهم، شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة عدم التعامل مع الصفحات والمجموعات التي تزعم قدرتها على تعديل درجات نتيجة الثانوية العامة 2026 أو تغيير نتائج الطلاب مقابل الحصول على مبالغ مالية.



وأكدت الوزارة أن مثل هذه الادعاءات تستهدف استغلال حالة القلق والتوتر التي يعيشها الطلاب وأسرهم مع اقتراب إعلان النتيجة، محذرة من الوقوع ضحية لعمليات نصب واحتيال إلكتروني.



كما أوضحت أن درجات الطلاب مؤمنة داخل المنظومة الرسمية، ولا يمكن لأي شخص أو صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تعديلها أو تغييرها خارج الإجراءات الرسمية المعتمدة.



- نتيجة الثانوية العامة تظهر بالدرجات



ومن المقرر أن تتضمن نتيجة الثانوية العامة 2026 الدرجات التفصيلية التي حصل عليها الطالب في مختلف المواد، وليس التقديرات فقط، بما يسمح للطلاب وأولياء الأمور بالتعرف بشكل كامل على مستوى الطالب ونتيجته في كل مادة.

وتشمل النتيجة درجات المواد المضافة إلى المجموع والمواد غير المضافة، وفقًا للنظام المطبق، وذلك لطلاب شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة، بالإضافة إلى طلاب الشعبة الأدبية.



- مجموع الثانوية العامة 2026 في النظام الجديد



وبحسب النظام الجديد للثانوية العامة، يبلغ المجموع الكلي للطلاب 320 درجة، موزعة على خمس مواد أساسية، مع اختلاف مواد التخصص وفقًا لكل شعبة.



وفي شعبة علمي علوم، تشمل المواد الأساسية اللغة العربية بإجمالي 80 درجة، واللغة الأجنبية الأولى بإجمالي 60 درجة، والأحياء 60 درجة، والكيمياء 60 درجة، والفيزياء 60 درجة، ليصل المجموع الكلي إلى 320 درجة.



أما شعبة علمي رياضة، فتضم اللغة العربية بواقع 80 درجة، واللغة الأجنبية الأولى 60 درجة، والرياضيات 60 درجة، والكيمياء 60 درجة، والفيزياء 60 درجة، بإجمالي 320 درجة.



ـ درجات الشعبة الأدبية في الثانوية العامة



ويبلغ مجموع طلاب الشعبة الأدبية في النظام الجديد 320 درجة أيضًا، موزعة على اللغة العربية بواقع 80 درجة، واللغة الأجنبية الأولى 60 درجة، والتاريخ 60 درجة، والجغرافيا 60 درجة، والإحصاء 60 درجة.



وتتيح النتيجة للطلاب معرفة الدرجات التفصيلية التي حصلوا عليها في جميع المواد، بما يساعدهم على تحديد موقفهم والاستعداد للمرحلة التالية، خاصة مع بدء إجراءات تنسيق الجامعات عقب إعلان النتيجة رسميًا.



ـ خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 رسميًا، سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم إلكترونيًا عبر الرابط الرسمي الذي تحدده وزارة التربية والتعليم، من خلال إدخال البيانات المطلوبة، وفي مقدمتها رقم الجلوس، إلى جانب البيانات الأخرى التي قد يطلبها الموقع.



وينصح الطلاب وأولياء الأمور بالتأكد من صحة رقم الجلوس والبيانات المدخلة، وعدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر أو التعامل مع صفحات غير رسمية تطلب بيانات شخصية أو مبالغ مالية مقابل الحصول على النتيجة أو تعديل الدرجات.



- رسالة مهمة من التعليم للطلاب وأولياء الأمور



وتؤكد وزارة التربية والتعليم أن المصدر الوحيد للحصول على المعلومات الموثوقة بشأن نتيجة الثانوية العامة 2026 هو البيانات الرسمية الصادرة عنها، داعية الطلاب وأولياء الأمور إلى تجاهل المنشورات غير الموثقة التي تتحدث عن موعد محدد للنتيجة أو نسب النجاح أو أسماء الأوائل قبل صدور إعلان رسمي.



وتستمر حاليًا الإجراءات الفنية اللازمة لإتمام أعمال النتيجة، على أن يتم الكشف عن الموعد الرسمي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 فور الانتهاء من جميع مراحل العمل واعتمادها رسميًا، بما يضمن الدقة والحفاظ على حقوق جميع الطلاب.



