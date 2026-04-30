التعليم تعلن غلق رابط استمارة امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الأحد المقبل

قرار رسمي من وزارة التعليم بشأن التسجيل الإلكتروني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد غلق الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات “أبناؤنا في الخارج 2026”، مؤكدة أن آخر موعد للتسجيل سيكون يوم الأحد الموافق 3 مايو 2026، وذلك لجميع الصفوف الدراسية.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار الاستعدادات النهائية لإعلان أرقام الجلوس للطلاب المتقدمين، إلى جانب نشر جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026 عبر المنصة الإلكترونية الرسمية.

التعليم تدعو أولياء الأمور لمتابعة المنصة

ناشدت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور بضرورة متابعة المنصة الإلكترونية الخاصة بطلاب “أبناؤنا في الخارج”، للاطلاع على كل المستجدات المتعلقة بأرقام الجلوس وجداول الامتحانات والتعليمات الخاصة بأداء الاختبارات، لضمان عدم تفويت أي تحديث مهم.

موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026

أكدت الوزارة أن امتحانات “أبناؤنا في الخارج” للفصل الدراسي الثاني ستبدأ رسميًا يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، وفقًا للجداول التي سيتم إعلانها قريبًا عبر الموقع الرسمي.

تفاصيل امتحانات الدور الثاني وتحديد المستوى

وفيما يتعلق بالدور الثاني، أوضحت الوزارة أن امتحانات الدور الثاني وامتحانات تحديد المستوى ستنطلق اعتبارًا من يوم السبت 11 يوليو 2026، على أن يتم إعلان الجداول التفصيلية من خلال إدارة “أبناؤنا في الخارج” التابعة للإدارة العامة للامتحانات.

نظام الامتحانات وآلية التقييم

أشارت الوزارة إلى أن امتحانات “أبناؤنا في الخارج” تُعقد إلكترونيًا من خلال المنصة المخصصة لذلك على موقع وزارة التربية والتعليم، مع تطبيق نظام الفصلين الدراسيين.

كما لفتت إلى أن الطلاب المتقدمين لهذه الامتحانات يتم إعفاؤهم من درجات أعمال السنة، والأنشطة التربوية، وكذلك الامتحانات العملية، وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة.

الفئات المسموح لها بالتقديم وشروط القبول

حددت وزارة التربية والتعليم الفئات التي يحق لها التقدم لامتحانات “أبناؤنا في الخارج 2026”، والتي تشمل جميع الصفوف الدراسية بداية من مرحلة رياض الأطفال (لغات) وحتى الصف الثاني الثانوي العام.

وفيما يخص مرحلة رياض الأطفال، أوضحت الوزارة أن القبول يعتمد على سن الطفل في الأول من أكتوبر، حيث يجب ألا يقل العمر عن 4 سنوات ولا يزيد عن 6 سنوات إلا يوم واحد. كما يُسمح للطلاب المصريين فقط بالتقديم من سن 3 سنوات ونصف كحد أدنى، بشرط تقديم إقرار من ولي الأمر بإلحاق الطفل بمدرسة خاصة عند العودة إلى مصر، مع الالتزام بالقواعد المنظمة لذلك.

تنظيم العملية التعليمية للطلاب بالخارج

يأتي نظام “أبناؤنا في الخارج” كأحد الحلول التي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلاب المصريين المقيمين خارج البلاد، حيث يتيح لهم استكمال دراستهم وفق المناهج المصرية، مع توفير آلية تقييم مرنة تتناسب مع ظروف إقامتهم.

ويعكس هذا النظام توجه الدولة نحو التوسع في الخدمات التعليمية الرقمية، وتسهيل الإجراءات على الطلاب وأولياء الأمور، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية دون عوائق.

مع اقتراب موعد غلق باب التسجيل، تؤكد وزارة التربية والتعليم أهمية الإسراع في استكمال إجراءات التقديم قبل انتهاء المهلة المحددة، مع متابعة المنصة الإلكترونية بشكل مستمر للاطلاع على كل ما يتعلق بالامتحانات، بما يضمن استعداد الطلاب بشكل كامل لخوض الاختبارات في مواعيدها الرسمية.