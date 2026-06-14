وزارة العمل تطلق مبادرة لتسريع تراخيص الأجانب بالمنشآت السياحية خلال يومين

مبادرة وزارة العمل.. أطلقت وزارة العمل بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية مبادرة جديدة لتيسير إجراءات استخراج تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية، تستمر لمدة 15 يومًا اعتبارًا من 15 يونيو 2026.

وتستهدف المبادرة تسريع إصدار التراخيص في عدد من المناطق السياحية الرئيسية، وذلك ضمن جهود دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال في القطاع السياحي.

ويستعرض الموجز في هذه السطور تفاصيل مبادرة وزارة العمل على النحو الأتي:

إصدار التراخيص خلال يومي عمل

تستهدف المبادرة تيسير إجراءات الحصول على تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية في مناطق الأقصر وجنوب سيناء والبحر الأحمر والساحل الشمالي والعلمين، مع إمكانية التوسع مستقبلًا في محافظات أخرى بعد العرض على وزير العمل.

وبموجب المبادرة، تتولى وزارة العمل تلقي طلبات التراخيص بالمناطق المستهدفة طوال فترة تنفيذها، مع تسريع الإجراءات وإصدار التراخيص خلال يومي عمل فقط من تاريخ تقديم الطلب، بما يسهم في تقليل الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات.

وزير العمل

دعم الاستثمار ورفع كفاءة التشغيل

أكد وزير العمل حسن رداد ووزير السياحة والآثار شريف فتحي أهمية المبادرة في دعم استقرار قطاع السياحة ورفع كفاءته التشغيلية، وتهيئة بيئة عمل داعمة للاستثمار، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتنظيم أوضاع التشغيل وفقًا للضوابط القانونية المعتمدة.

وأضاف الوزيران أن المبادرة تعكس التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ممثلًا في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف التابعة له، بما يدعم تطوير القطاع السياحي.

وزير السياحة

بروتوكول تعاون بين وزارة العمل والغرف السياحية

تأتي المبادرة في إطار توجهات الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، ودعم استدامة المشروعات السياحية من خلال تطوير الخدمات ورفع كفاءة التشغيل.

ووقع بروتوكول المبادرة عن وزارة العمل كريمة عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب، وعن الاتحاد المصري للغرف السياحية حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

إعفاءات لمهنتي الأنيمشن ومنسق المجموعات

تنص المبادرة على إصدار تصاريح عمل مؤقتة لمدة ستة أشهر لمهنتي "عامل ترفيهي (أنيمشن)" و"منسق مجموعات"، مع إعفاء العاملين بهاتين المهنتين من اشتراط شهادة الخبرة وشرط الاستقدام.

كما تتضمن إعفاء المنشآت السياحية في المناطق المستهدفة من الحد الأقصى لنسبة العمالة الأجنبية بالنسبة لهاتين المهنتين فقط دون غيرهما.

آلية مشتركة لمتابعة التنفيذ

يلتزم الاتحاد المصري للغرف السياحية بتعميم التعليمات على المنشآت المستهدفة والتعاون مع وزارة العمل في تنفيذ بنود المبادرة، إلى جانب حث المنشآت على سرعة التقدم للحصول على التراخيص خلال فترة سريانها.

كما نص البروتوكول على إنشاء آلية متابعة مشتركة بين الطرفين لضمان حسن التنفيذ، ودراسة أي معوقات قد تظهر أثناء التطبيق، مع تقييم نتائج المبادرة عقب انتهائها، والنظر في إمكانية تجديدها أو تطويرها وفقًا للنتائج التي تُعرض على وزير العمل.